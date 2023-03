Im Rennen um den Verkauf der Washington Commnanders tritt offenbar ein neuer Interessent auf den Plan.

Wie "ESPN" berichtet, soll der kanadische Milliardär Steve Apostolopoulos an einem Erwerb der Franchise interessiert sein und bereits das Stadion und die Trainingsanlage besichtigt haben.

Folglich gibt es nun drei bekannte Kaufinteressenten für die Commanders - die von Josh Harris angeführte Investorengruppe, daneben der Besitzer der Houston Rockets aus der NBA, Tilman Fertitta, und eben Apostolopoulos. Mögliche Angebote von Amazon-Gründer Jeff Bezos wurden demnach vorab bereits ausgeschlossen.

Apostolopoulos ist Gründer von Six Ventures Inc., einem privaten Risikokapitalfonds. Der 63-Jährige wurde in Toronto geboren, besuchte die renommierte Universität Harvard und engagiert sich seit Jahren in einer Vielzahl von philanthropischen Organisationen.

Der Finanzmogul führte demnach vor kurzem auch Gespräche, um die Charlotte Hornets aus der NBA von Michael Jordan zu kaufen, hat sich dem Bericht zu Folge mittlerweile aber auf die Möglichkeit konzentriert, die Commanders zu erwerben.

Verkauf der Washington Commanders: League Meeting soll Aufschluss geben

Die Eigentümer der Commanders, Dan und Tanya Snyder, gaben im November bekannt, das Team zu verkaufen. Forbes hat den Wert der Franchise auf 5,6 Milliarden Dollar geschätzt.

Da das NFL League Meeting der Eigentümer in dieser Woche in Phoenix stattfindet, wird verstärkt darüber spekuliert, wann ein Deal bekannt gegeben werden könnte und ob nun Bewegung in die Transaktion kommt.

Harris' Gruppe wurde Anfang des Monats durch Mitchell Rales verstärkt, einen in Washington ansässigen Milliardär, der laut "Forbes" über ein Nettovermögen von 5,5 Milliarden Dollar verfügt. Der in der Basketball-Hall of Fame stehende Earvin "Magic" Johnson hat sich demnach ebenfalls der von Harris geführten Gruppe angeschlossen.

Johnson, der auch Miteigentümer der Los Angeles Dodgers ist, war bereits Teil der Harris-Gruppe, die im letzten Sommer bereits erfolglos versuchte, die Denver Broncos zu erwerben. Harris besitzt u.a. bereits die Philadelphia 76ers in der NBA und die New Jersey Devils in der NHL.