Köln (SID) - Der Mainzer TV-Sender ZDFinfo strahlt eine oscar-prämierte fünfteilige Dokureihe über den früheren Footballstar O.J. Simpson aus. Am 14. Dezember (23.15 Uhr) läuft die erste Folge ("Ich bin nicht schwarz, ich bin O.J.!"), darin wird der Beginn von Simpsons Karriere beleuchtet.

Die Serie des amerikanischen Filmproduzenten und Filmregisseurs Ezra Edelman dreht sich um das gesamte Leben von Orenthal James Simpson, der in den 1970ern zum NFL-Superstar wurde und später traurige Berühmtheit wegen des Prozesses um den Mord an seiner Ex-Frau (1994) erlangte. Unvergessen ist die im US-Fernsehen live gesendete Verfolgungsjagd zwischen Simpson und der Polizei.

Der frühere Profisportler wurde im Indizienprozess freigesprochen, trotz erheblicher Zweifel an seiner Unschuld - er landete später aber doch im Gefängnis. 2008 wurde der gefallene Sportheld wegen eines bewaffneten Raubüberfalls in einem Hotel in Las Vegas zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt. 2017 verließ er das Lovelock Correctional Center in Nevada vorzeitig auf Bewährung.