Köln (SID) - Ein Assist von Leon Draisaitl war zu wenig, beim 2:5 gegen die Vancouver Canucks kassierten die Edmonton Oilers in der NHL ihre dritte Heimniederlage in Folge. Nach dem ersten Drittel lagen die Gastgeber noch mit 2:0 in Führung, fanden danach aber nicht mehr ins Spiel zurück.

In den Rekordlisten der NHL gab es derweil einen der seltenen Wechsel in der Spitzengruppe. Beim 4:1 der Washington Capitals gegen die Winnipeg Jets erzielte der russische Starstürmer Alexander Owetschkin seine NHL-Treffer Nummer 801 und 802 und schob sich damit an Gordie Howe (801) vorbei auf den zweiten Platz. Angeführt wird das Ranking von Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky (894).