NHL

Spektakulär! Draisaitl-Jubiläum bei turbulentem Oilers-Sieg

Leon Draisaitl knackt den nächsten Meilenstein - 300 Tore in der NHL. Beim Sieg gegen die Arizona Coyotes geht er hin und her, doch am Ende gehen die Oilers als Sieger vom Eis.

