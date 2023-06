Dieser Text erschien zuerst auf NHL.com/de

Connor Bedard wurde von den Chicago Blackhawks beim Upper Deck NHL Draft 2023 am Mittwoch in der Bridgestone Arena mit der Nummer 1 ausgewählt.

Der rechtsschüssige Center (1,70 m, 84 kg) aus Regina in der Western Hockey League war die Nummer 1 in der abschließenden Rangliste der nordamerikanischen Skater von NHL Central Scouting. Er wurde zum besten Nachwuchsspieler der kanadischen Eishockeyliga, zum besten Torschützen und zum David-Branch-Spieler des Jahres gekürt. Seit der Einführung der Auszeichnung als Torschützenkönig im Jahr 1994 hatte noch kein Spieler alle drei Auszeichnungen in einer Saison gewonnen.

Bedard, ein Generationstalent mit vielen NHL-tauglichen Eigenschaften in seinem Arsenal, führte die WHL in 57 Spielen der regulären Saison bei Toren (71), Punkten (143), Torschüssen (360), Punkten pro Spiel (2,51) und Toren pro Spiel (1,25) an. Er führte die Liga bei den Assists (72) und den Game-Winning-Goals (11) an. Er erreichte eine Plus-39-Bilanz, gewann 53,6 Prozent der Faceoffs und hatte 45 Powerplay-Punkte (16 Tore, 29 Assists). Seine 35 Spiele andauernde Punkteserie (90 Punkte; 44 Tore, 46 Assists) vom 24. September bis 1. Februar war die längste der Liga in dieser Saison.

Die Blackhawks, die die Saison 2022/23 mit 59 Punkten (26-49-7) beendeten, gewannen am 8. Mai die Nr. 1-Auswahl in der NHL Draft Lotterie. Das letzte Mal hatte Chicago die Nummer 1 im Jahr 2007, als sie Patrick Kane auswählten, der später die zweitmeisten Punkte in der Geschichte der Franchise erzielte. Dies war das einzige andere Mal, dass sie die erste Gesamtauswahl des Draft hatten.

Österreicher Reinbacher ist Pick Nummer 5

Der Österreicher David Reinbacher wurde als Pick Nummer 5 ausgewählt und somit als erster Verteidiger. Das Talent vom EHC Kloten steht somit nun bei den Montreal Canadiens unter Vertrag.

Ein deutscher Spieler wurde in der 1. Runde nicht gepickt. Es ist allerdings gut möglich, dass zum Beispiel Linus Brandl (Stürmer, Adler Mannheim) Norwin Panocha (Verteidiger, Eisbären Berlin), Kevin Bicker (Stürmer, Adler Mannheim) und Bennett Roßmy (Stürmer, Eisbären Berlin) ab der 3. oder 4. Runde ausgewählt werden.