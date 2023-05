Die Chicago Blackhawks haben in der Draft-Lotterie der Eishockey-Profiliga NHL das große Los gezogen und dürfen als erster Klub auswählen. Damit scheint sicher, dass das kanadische Supertalent Connor Bedard (17) am 28. Juni in Nashville/Tennessee an den sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger gehen wird.

Chicagos Chancen auf den Top-Pick lagen bei 11,5 Prozent, bessere Aussichten hatten die Anaheim Ducks (18,5) und die Columbus Blue Jackets (13,5) - aber kein Glück. Bei der Lotterie waren die 16 Teams dabei, die sich nicht für die Play-offs der aktuellen NHL-Saison qualifiziert hatten.

Die Blackhawks, Klub des deutschen Nationalspielers Lukas Reichel, dürfen erstmals seit 2007 wieder als erste Franchise ziehen. Damals ging Patrick Kane an den Klub, es folgte eine erfolgreiche Ära mit Stanley-Cup-Siegen in 2010, 2013 und 2015.

Bedard stellte bei der U20-WM 2023 Rekorde bei Toren (17) und Scorerpunkten (36) eines kanadischen Spielers auf. Der Stürmer des Goldmedaillengewinners wurde als MVP ausgezeichnet. Für die Regina Pats kam Bedard in der abgelaufenen Hauptrunde der Western Hockey League (WHL) als bester Torschütze und Scorer auf 143 Punkte (71 Treffer/72 Assists).