München – Den Showdown im Madison Square Garden gibt es live auf ProSieben MAXX und ran.de! Denn die New York Rangers haben in den Stanley Cup Playoffs der NHL ein Entscheidungsspiel gegen die Pittsburgh Penguins erzwungen.

In der Nacht auf Freitag gewannen die Rangers 5:3 in Pennsylvania und glichen dadurch in der Best-of-seven-Serie zum 3:3 aus.

Zwei Siege in Folge für die Rangers

Heißt: In Spiel sieben der 1. Runde in der Eastern Conference geht es um alles. "Do or Die", wie die US-Amerikaner so schön sagen. Mit einem Heimvorteil im "Big Apple" für die Rangers, die in der Serie bereits 1:3 zurücklagen und die letzten beiden Spiele bei den Penguins gewinnen konnten. Das jüngste nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand.

"Wir geben nicht auf", sagte Center Mika Zibanejad, der bei den Penguins zwei Tore erzielte und das 4:3 vorbereitete: "Das ist es, was ich an diesem Team liebe."

Die Übertragung auf ProSieben MAXX und ran.de beginnt um 0:45 Uhr, das Spiel um 1:00 Uhr. Mit dabei als Experte: Uwe Krupp. Der ehemalige NHL-Profi und Ex-Bundestrainer wird Kommentator Franz Büchner und Netman Max Zielke unterstützen.

