Erstmals seit vier Jahren wird wieder ein neuer Name in den altehrwürdigen Stanley Cup graviert, so viel steht fest. Wenn ab Samstag die Vegas Golden Knights und die Florida Panthers um die 90 Zentimeter große, 20 Kilogramm schwere und 60 Jahre alte Silbertrophäe spielen, geht es für beide Teams um den ersten Titel in der Eishockey-Profiliga NHL.

Beide Klubs nehmen ihren zweiten Anlauf. Das Team aus Las Vegas, erst 2016 gegründet, hatte es gleich in seiner ersten Saison 2017/18 in die Finalserie geschafft - und 1:4 gegen die Washington Capitals verloren. Florida unterlag der Colorado Avalanche 1996 gar mit 0:4.

Sechs Spieler von der Stanley-Cup-Premiere vor fünf Jahren stehen noch im Kader der Golden Knights, darunter William Carrier. "Unser Team ist reifer als im ersten Jahr", sagt der Stürmer: "Niemand hat von uns erwartet, dass wir es ins Finale schaffen. Wir sind nicht fertig, bis wir den Pokal in die Höhe stemmen."

Einer der Schlüsselspieler bei Vegas wird Jack Eichel sein. Die ehemalige Nummer zwei im NHL-Draft, 2021 unter reichlich Getöse von den Buffalo Sabres in die Spielermetropole gewechselt, ist in den laufenden Play-offs mit 18 Punkten (6 Tore, 12 Assists) der beste Scorer seines Teams. Noch besser war bislang Panthers-Stürmer Matthew Tkachuk, der MVP-Kandidat kam auf 21 Punkte (9 Tore, 12 Assists).

"Die Leute in unserer Gegend unterstützen uns und glauben an uns, aber um ehrlich zu sein, gibt es nicht viele da draußen, die das tun", sagt Tkachuk. Florida sei wieder der Außenseiter und wolle den Menschen beweisen, dass sie erneut falsch liegen.

Die Panthers schalteten auf dem Weg ins Finale im Osten Hauptrundensieger Boston Bruins (4:3), die Toronto Maple Leafs (4:1) und die Carolina Hurricanes (4:0) aus. Vegas gewann im Westen gegen die Winnipeg Jets (4:1), die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl (4:2) und die Dallas Stars (4:2).

Spiel eins der Best-of-seven-Serie findet am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas statt. Die bislang letzte Franchise, deren Name erstmals in den Pokal eingraviert wurde, waren die St. Louis Blues 2019.