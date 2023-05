Große Freude bei den Arlington Renegades. Die Franchise hat sich in der wieder neu aufgenommenen XFL zum ersten Meister seit L.A. im Jahr 2001 gekrönt.

Im Finale besiegten die Renegades die D.C. Defenders in San Antonio mit 35:26.

Dabei hatte es zu Beginn der Spielzeit wahrlich nicht danach ausgesehen.

In der regulären Saison stand Arlington bei einer negativen Bilanz von 4:6, was für den zweiten Platz in ihrer Division und damit für die Playoffs gereicht hatte.

Dort wiederum drehte das Team dann auf und sicherte sich überraschend den Meistertitel. In sechs der ersten sieben Posessions brachte das Team Punkte auf das Scoreboard und ebnete damit den Weg zum Sieg.

Renegades: QB Perez mit drei Touchdown-Pässen

Quarterback Luis Perez brachte bei dem Triumph 26 von 36 Pässen für 298 Yards und drei Touchdowns an.

Sein Gegenüber Jordan Ta'amu, immerhin der Offensivspieler der Jahres in der XFL, erwischte dagegen einen schlechten Tag und warf drei Interceptions.

Die Defenders hatten die Regular Season mit einem Record von 9:1 beendet.