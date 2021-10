Schwerin (SID) - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Supercup gewonnen. Gegen Gastgeber und Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin, der den Titel zuvor viermal in Serie gewonnen hatte, gelang der Mannschaft von Trainer Alexander Waibl ein 3:2 (25:17, 25:18, 17:25, 18:25, 15:10)-Sieg. Damit geht der erste Titel der Saison an den Meister.

Dresden dominierte die Neuauflage des Vorjahresduells zunächst. Starke Aufschläge setzten die Annahme der Gastgeberinnen unter Druck, sodass die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski im Angriff nicht genug Durchschlagskraft entwickeln konnte. Im dritten Satz läutete Schwerin ein Comeback ein, doch im Tiebreak fand Dresden wieder zur alten Stärke zurück.

Im Männer-Finale stehen sich bei der sechsten Auflage des Wettbewerbs ab 20 Uhr ebenfalls in Schwerin Meister Berlin Recycling Volleys und Pokalsieger United Volleys Frankfurt gegenüber. Auch dabei kommt es zu einer Neuauflage der Partie aus dem Vorjahr, in der Berlin seinen Titel erfolgreich verteidigt hatte.