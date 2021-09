Köln (SID) - Die Veranstalter der European Championships 2022 in München haben ein zweiteiliges Nachhaltigkeitskonzept zur Klimaneutralität vorgestellt. Unter dem Motto "Count & Last" wurden sechs Fokus-Themen zur Organisation des Multisportfests gesetzt. Zudem sind zwölf interaktive Kampagnen geplant. Ziel sei es, "das olympische Vermächtnis aufzugreifen, neu zu interpretieren und so ein eigenes nachhaltiges Erbe zu hinterlassen", hieß es in einer Mitteilung.

Neben dem Kernthema Klimaneutralität wird der Fokus auf weitere Aspekte gesetzt, die sich aus den 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ableiten, darunter auch die Nachnutzung von Bauten und Sportgeräten sowie Inklusion und Barrierefreiheit. Die zweite Säule bilden zwölf interaktive Kampagnen, die das lokale Organisationskomitee gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern umsetzen wird.

Indem bei der zweiten Austragung der Multi-Meisterschaften vor allem auf bestehende Sportstätten gesetzt wird, wollen die Organisatoren "Münchens Vorreiterrolle als eine der nachhaltigsten Olympiastädte der Welt" unterstreichen.

Im Rahmen von insgesamt neun Europameisterschaften werden vom 11. bis zum 21. August 2022 Medaillen bei 176 Entscheidungen vergeben. Darin eingeschlossen sind die paralympischen Wettbewerbe im Kanu-Rennsport sowie im Rudern. Erwartet werden 4700 Sportler aus 50 Nationen.