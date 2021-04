München - Acht Teams gehen an den Start, um den ersten Champion der European League of Football zu ermitteln - nun kennen sie ihren Spielort der Träume!

Das Finale der Premieren-Saison 2021 findet am 26. September in der MERKUR SPIEL-ARENA in der Sportstadt Düsseldorf statt. Der Bowl der European League of Football wird live auf ProSieben MAXX übertragen.

Das Event wird von allen Beteiligten mit höchster Sorgfalt und unter ständiger Beobachtung der aktuellen pandemischen Lage geplant. In die Konzeptionierung fließen alle Überlegungen und Maßnahmen aus den bisherigen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten ein. Zudem werden verschiedene Szenarien bezüglich möglicher Zuschauerkapazitäten entworfen.

"Wir sind stolz darauf, dass dieser für unsere Liga und die teilnehmenden Franchises historische erste Bowl in einem so herausragenden Rahmen stattfindet. Die Stadt und dieses Stadion stehen für geschichtsträchtige Veranstaltungen", sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football.

Und ergänzt: "Die Sportwelt hat häufig nach Düsseldorf geblickt: Ob Klitschko gegen Fury, Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, DEL Winter Game oder Race of Champions. Da reihen wir uns mit dem Bowl der European League of Football sehr gerne ein."

Esume: "Ich kann es kaum erwarten"

Patrick Esume, Commissioner der neuen kontinentalen Liga, erinnert sich vor allem an seine Auftritte als Offense Coordinator der Hamburg Sea Devils in der heutigen MERKUR SPIEL-ARENA, die Rhein Fire von 2005 bis 2007 in der NFL Europe als Heimstätte diente.

"Zu den Spielen kamen im Schnitt mehr als 20.000 Zuschauer. Die Begeisterung für unseren Sport ist hier riesig. Ich kann es kaum erwarten, den Bowl der European League of Football in Düsseldorf zu erleben. Und wer weiß, vielleicht kehrt ja auch Rhein Fire irgendwann auf die große Bühne zurück", so Esume.

"In diesen Zeiten können wir damit ein positives und hoffnungsvolles Zeichen setzen und dem Football eine Plattform in Deutschland bieten, die er verdient. Wir werden die Veranstaltung mit größter Sorgfalt und Präzision planen, die aktuellen Entwicklungen stetig im Blick haben und auf all unser Know-how in Bezug auf Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte zurückgreifen", betont Düsseldorfs Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche.

Die European League of Football startet am 19. Juni in ihre Premieren-Saison, acht Teams nehmen das Finale am 26. September in Düsseldorf ins Visier: Aus Deutschland wollen sich Berlin Thunder, die Hamburg Sea Devils, Frankfurt Galaxy, die Cologne Centurions, Stuttgart Surge und die Leipzig Kings für den Bowl qualifizieren, hinzu kommen die Barcelona Dragons aus Spanien und die Panthers Wroclaw aus Polen.

