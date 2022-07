München - In der European League of Football steht der nächste Spieltag auf dem Programm und die Fans erwarten in Woche sieben richtungsweisende Partien.

Am Sonntag empfangen die Frankfurt Galaxy ab 14:45 Uhr die Cologne Centurions (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de). Parallel wird es auch in Leipzig spannend. Die Kings bekommen es mit den Berlin Thunder zu tun (ab 15 Uhr im Livestream auf ran.de).

Für die Frankfurter und die Kölner sind die Ausgangspositionen dabei ähnlich: Beide Teams liegen in ihrer Division nur auf Rang drei und brauchen Siege, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Die Centurions haben mit nur zwei Siegen bei vier Niederlagen keinen allzu überzeugenden Start in die Saison hingelegt. Die Galaxy können derweil eine ausgeglichene Bilanz von 3:3 vorweisen. Vor allem für die Kölner wäre ein Sieg enorm wichtig, hat das zweitplatzierte Team der Southern Conference, Rhein Fire Düsseldorf, doch bereits vier Siege auf dem Konto.

Köln kassierte hohe Pleite im Hinspiel

Läuft es allerdings wie im ersten Aufeinandertreffen Ende Juni, dürften sich die Gäste keine allzu großen Hoffnungen machen. Damals dominierte Frankfurt das Geschehen und feierte einen deutlichen 48:12-Erfolg.

Spannend dürfte es derweil im Spiel zwischen Leipzig und Berlin zugehen. Im Division-Duell der Northern Conference haben beide Teams keine Punkte zu verschenken. Berlin liegt mit drei Siegen und drei Pleiten auf Tabellenplatz zwei, Leipzig ist mit einer Bilanz von 2:4 Tabellenletzter.

Um den so wichtigen dritten Sieg zu erringen, müssen sich die Leipziger an ihren Erfolg von vor drei Wochen erinnern. Seinerzeit schlugen die Kings die Thunder mit 19:15. Gelingt ein derartiger Coup erneut?

