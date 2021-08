München – Das Warten hat bald ein Ende: Am 26. September (live auf ProSieben MAXX und ran.de) steigt das große Finale, das Championship Game der European League of Football in Düsseldorf.

Was der bisherige Verlauf der Premieren-Saison gezeigt hat, wird im Vorverkauf zum Spiel in der Merkus Spiel-Arena unterstrichen: Die Fans haben Lust auf neuen europäischen Football. Denn die Karten sind begehrt.

ELF: 18.000 Fans dürfen rein

Die aktuell gültige Verordnung sieht vor, dass 18.000 Zuschauer beim Finale dabei sein dürfen, mehr als die Hälfte davon wurden im Vorverkauf bereits abgesetzt. Das Finale wird nicht nur ein sportliches Highlight, sondern ein Event für die ganze Familie mit buntem Rahmenprogramm. Karten gibt es auf Ticketmaster.

Die Verantwortlichen der European League of Football ziehen eine positive Zwischenbilanz: "Der heiß erwartete Start der Premieren-Saison liegt jetzt schon elf Wochen hinter uns, doch endlich beginnt der schönste Teil der Saison: Die Playoffs, das Finale und das All Star Game. Ich kann es auch kaum erwarten. Darüber hinaus sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung der letzten Monate", erklärt Commissioner und ranNFL-Experte Patrick Esume.

Und noch ist nicht jeder Playoff-Spot besetzt!

Zwei Playoff-Teilnehmer stehen fest

Momentan ist in der Süd-Conference alles möglich, nur die Frankfurt Galaxy steht bereits als Playoff-Teilnehmer fest. Bedeutet: Für die Stuttgart Surge, Cologne Centurions und Barcelona Dragons ist noch alles drin im Rennen um den zweiten Playoff-Platz.

In der Nord-Conference haben zwar die Hamburg Sea Devils ihren ersten Platz sicher, jedoch sind die Panthers Wrocław und Leipzig Kings noch auf der Jagd nach dem zweiten Playoff-Ticket der Conference.

