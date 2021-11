München - Jan Weinreich wird auch im zweiten Jahr der European League of Football (ELF) die Offense der Cologne Centurions anführen. Wie der Klub aus der Domstadt bekanntgab, unterschrieb der Quarterback einen Vertrag für die Saison 2022.

"Yes - we have our Quarterback!", wird General Manager David Drane zitiert: "Jan ist ein wichtiger Teil unseres Teams auf dem Weg nach vorn. Einer, der vorangeht und der als Mensch und Spieler ein echtes Vorbild ist."

Drane zählt Weinreich zu den "Local Heroes, die diese Liga so dringend braucht".

Weinreich einziger deutscher Starting Quarterback im Jahr 2021

Der ehemalige GFL-Playmaker war in der Premierensaison der einzige deutsche Starter auf der wichtigsten Position. Von der Liga wurde er als "Man of Honor of the year" ausgezeichnet.

In Woche 2 übernahm der frühere Spieler der Cologne Crocodiles und der Schwäbisch Hall Unicorns den Job von Danny Farley und führte die Centurions bis ins Halbfinale. In zehn Einsätzen warf er Pässe für 1809 Yards inklusive 16 Touchdowns bei sechs Interceptions. Über den Boden gelangen Weinreich vier Scores.

Auch Running Back London ist 2022 wieder dabei

Zuvor hatten die Kölner schon den alles überragenden Running Back Madre London, Wide Receiver Quinten Pounds und Team-Kapitän Julian Völker aus der D-Line gebunden.

Damit setzt das Team des neuen Head Coaches Frank Roser auf die Korsettstangen der abgelaufenen Spielzeit. Dessen Vorgänger Kirk Heidelberg hatte das Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt.

