München - Calvin Stitt, der Quarterback von Berlin Thunder, muss seine Pässe gegen die Wroclaw Panthers (Sonntag, ab 14:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) mit Bedacht spielen.

Auf der Gegenseite steht nämlich der vielleicht beste Passverteidiger der gesamten European League of Football.

Sein Name: Darius Robinson.

Der Cornerback fing in den ersten drei Saisonspielen zwei Interceptions, trug diese für insgesamt 76 Yards zurück und erlief einen Touchdown. Auch gegen Berlin könnte der Passverteidiger ein Schlüsselspieler sein.

Bei dem Clemson Tigers ein Superstar

Robinson spielte im College-Football auf höchstem Niveau. Von 2010 bis 2013 war er für die Clemson Tigers aktiv. Besonders in seiner letzten Spielzeit erwies sich der knapp 1,80 Meter große Athlet als Erfolgsgarant.

In zwölf Saisonspielen fing er drei Interceptions, trug den Ball einmal zum Touchdown zurück, verbuchte 30 Tackles und 3,5 Tackles for Loss.

Der krönende Abschluss seiner College-Laufbahn war der Orange Bowl: Als Co-Kapitän führte er die Tigers zum Sieg gegen die Ohio State Buckeyes.

Erst der Vertrag bei den Buffalo Bills, dann die schwere Verletzung

Trotz der Erfolge am College fiel Robinson beim NFL Draft 2014 durch das Raster.

Immerhin: Als undrafted Free Agent erhielt er einen Vertrag bei den Buffalo Bills. Jene Franchise also, die seinen Clemson-Teamkollegen Sammy Watkins im gleichen Jahr an Position 4 gedraftet hatte.

Während Watkins sofort zum Superstar mutierte, hatte Robinson weniger Glück. Er zog sich eine Schulterverletzung zu und wurde aus dem Kader gestrichen. Weitere Chancen ergaben sich in der NFL nicht. Somit war es an der Zeit, sich umzuorientieren.

Er fand neue Betätigungsfelder: 2014 gründete er mit Bosses United International sein eigenes Business, dann wurde "D-Rob", so sein Spitzname, auch noch als Musiker aktiv.

"Ich habe bereits am College, als ich meine erste schwere Verletzung hatte, erkannt, dass Football nicht alles ist. Ich habe mich daher sehr mit mit E-Commerce und Direktmarketing beschäftigt", verriet er einmal in einem TV-Interview. "Es ist gut, wenn man damit sein Geld eigenes verdienen kann."

Auf seinem Profil von "linkedin.com" heißt es: "Darius Robinson konzentriert sich auf die Bereiche Markenbildung und Promotion. Er wurde von mehreren millionenschweren Unternehmern betreut und hatte das Privileg, von großartigen Menschen in vielen Branchen wie Wirtschaft, Mode, Musik oder Unterhaltung zu lernen."

Der Wechsel nach Europa

Trotz seines eigenen Unternehmens hatte er mit dem Football noch nicht abgeschlossen. Stattdessen orientierte er sich um und wandte sich den europäischen Ligen zu. 15 Angebote aus Deutschland lagen ihm vor, alleine acht aus der deutschen GFL.

2018 wechselte er zu den New Yorker Lions nach Braunschweig. "Der Unterschied zwischen dem Football in Europa und in den USA ist, dass die Menschen Football hier einfach aus Liebe zum Sport spielen", sagt er.

"Man kann längst nicht so viel Geld verdienen wie in der NFL, weil der Sport einfach nicht so groß ist. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, in Europa zu sein und dort sein Leben zu leben."

Danach zog er weiter nach Österreich zu den Swarco Raiders Tirol, ehe er einen Vertrag bei den Wroclaw Panthers unterzeichnete und sich in der ELF einen Namen gemacht hat.

Mit seinen 29 Jahren dürfte es zwar zu spät sein, um sich noch einmal für die NFL zu empfehlen. Aufgrund seiner verschiedenen Talente außerhalb des Spielfeldes hat er das aber auch gar nicht nötig.

Du willst die wichtigsten ELF-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.