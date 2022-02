München/Klagenfurt - Zwölf Teams aus fünf Nationen gehen in der Saison 2022 der European League of Football an den Start. Während sich die Verantwortlichen der Liga mit den Franchisen in der finalen Abstimmung des Spielplans befinden, steht der Final-Ort fest. Das Championship Game steigt am 25. September im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt (Österreich). Die Football-Fans fiebern dem Höhepunkt schon entgegen: Im Vorverkauf wurden bisher 3000 Tickets abgesetzt.

"Großes Football-Happening" in Klagenfurt

"Das ist ein toller Zwischenstand, wenn man bedenkt, dass die Saison erst im Juni startet und in den Sternen steht, welche Teams sich qualifizieren. Es ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir mit der European League of Football in den Herzen der Anhänger angekommen sind. Klagenfurt ist immer eine Reise wert, ganz besonders aber, wenn das Championship Game dort ausgetragen wird. Wir werden an diesem Wochenende für ein großes Football-Happening sorgen“, sagt Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica, der sich in der Kärntner Landeshauptstadt bestens auskennt. Schließlich ist er mit seiner SEH Sport & Entertainment Holding auch Hauptgesellschafter des Fußball-Bundesligisten Austria Klagenfurt.

Der Blick zurück auf das Finale der Premieren-Saison 2021 zwischen dem Champion Frankfurt Galaxy und den in letzter Sekunde geschlagenen Hamburg Sea Devils vor fast 21.000 Zuschauern in der MERKUR SPIEL-Arena in Düsseldorf beschert Patrick Esume noch immer eine Gänsehaut. „Die Atmosphäre war unglaublich, das war ein einziger Rausch. Jetzt träumen wir natürlich davon, in Klagenfurt noch einen draufzusetzen. Ich bin gespannt, was die Fans in Österreich abliefern werden“, sagt der Commissioner der European League of Football.

Das Wörthersee-Stadion hat ein Fassungsvermögen von 32.000 Besuchern.

Gleich zwei Teams aus der Alpen-Republik hoffen auf ein „Heimspiel“, die Vienna Vikings aus der Hauptstadt und die Raiders Tirol gehören neben Rhein Fire aus Deutschland und den Istanbul Rams aus der Türkei zu den Zugängen im Teilnehmer-Feld, dem weiterhin der Titelverteidiger Frankfurt Galaxy, die Hamburg Sea Devils, Berlin Thunder, die Cologne Centurions, Stuttgart Surge (mit NFL-Profi Jakob Johnson als Gesellschafter) und die Leipzig Kings (Deutschland), die Barcelona Dragons aus Spanien und die Panthers Wroclaw aus Polen angehören.

Während die Verantwortlichen der zwölf Franchisen auf Hochtouren an ihren Rosters arbeiten, planen die Liga-Bosse hinter den Kulissen bereits das Final-Wochenende in Klagenfurt. „Es wird viel mehr sein als ein geiles Spiel. Wir feiern mit Fans aus ganz Europa eine riesige Football-Party. Ich kann nur allen empfehlen, sich frühzeitig Eintrittskarten zu sichern und den Trip nach Kärnten zu planen. Das sollte keiner verpassen.“, sagt Commissioner Esume.

Du willst die wichtigsten ELF-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.