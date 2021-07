München - Die Berlin Thunder haben die Konsequenzen aus der sportlichen Misere in der European League of Football gezogen: Nach drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen muss Special-Teams-Coach Christian Vitale gehen. Das teilten die Berliner am Dienstag mit.

Am vergangenen Sonntag hatte Thunder gegen die Wroclaw Panthers 26:45 den Kürzeren gezogen. Am 24. Juli tritt Berlin bei den Barcelona Dragons an (ab 18.55 Uhr im Livesteam auf ran.de). Die Dragons haben ihre vier Spiele allesamt verloren.

"Es zählen Ergebnisse"

"Wir bedanken uns bei Christian für seinen großen Einsatz, aber letztendlich zählen Ergebnisse", sagte Geschäftsführer Heiko von Glahn. Man habe auf die sportlichen Entwicklungen reagieren müssen, "denn wir haben im Verlauf der restlichen Saison noch viel vor."

Der Posten wird nicht neu besetzt, Vitales Aufgaben sollen intern verteilt werden.

