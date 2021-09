München/Düsseldorf - Die Vorfreude auf das große Finale der European League of Football war den Protagonisten auf der Pressekonferenz vor dem Endspiel anzumerken.

Mehr als 20.000 Zuschauer werden in der Düsseldorfer Merkur Arena erwartet, wenn die Frankfurt Galaxy und die Hamburg Sea Devils im ELF Bowl um den ersten Titel der Liga-Geschichte kämpfen (26. September, ab 14:30 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de).

Leichter Favorit: das Team aus Frankfurt. Doch wenn eine Mannschaft in dieser Saison gezeigt hat, wie man die Galaxy schlagen kann, dann sind es die Sea Devils. Gleich im ersten Saisonspiel fügten sie den Hessen die einzige Saisonnierderlage zu.

Frankfurts Coach warnt vor Hamburg

"Wir nehmen gerne die Favoritenrolle an", sagte Frankfurts Head Coach Thomas Kösling, der seinen Spielern die Bühne bot: "Gute Spieler machen gute Coaches. Ich habe ein enormes Potenzial in der Mannschaft."

Doch der Trainer weiß auch um die Stärken des Gegners. "Hamburg kommt wie wir über die Defense", erklärte er. Zudem seien die Sea Devils in der Offensive im Halbfinale gegen die Wroclaw Panthers wieder zu ihrer alten Identität gekommen: "Ein großes Power-Running-Game mit viel Energie."

Hamburgs Head Coach Andreas Nommensen übte sich nach diesem Lob in Psychospielchen. "Wir werden den Ball überhaupt nicht laufen, nur passen", scherzte er.

Er sieht Galaxy als "komplett. Offensiv, defensiv ist da nichts zu rütteln", sagte Nommensen, "aber wir werden es trotzdem versuchen".

Fans spielen große Rolle im EFL Bowl

Galaxy-Quarterback Jakeb Sullivan setzt vor allem auf die besondere Teamchemie, um im Bowl erfolgreich zu sein. "Alle vertrauen sich hier bedingungslos, es ist eine familiäre Atmosphäre", sagte der 27-Jährige. Man wolle die einzigartige Chance nutzen, um den Titel zu sichern, denn in der kommenden Saison könnte die Gruppe schon wieder ganz anders aussehen.

Auch die Kulisse wird für den Quarterback eine wichtige Rolle einnehmen. "Du spielst für die Fans, für die Beziehung mit ihnen, ich hoffe, ich kann eine gute Show liefern", sagte der US-Amerikaner. Er müsse sich aber auch auf die Lautstärke einstellen, und die Kommunikation auf dem Feld gegebenenfalls anpassen.

Sein Gegenüber Jadrian Clark sieht in den vielen Zuschauern auch eine Prüfung der Nervenstärke: "Manche kommen mit so vielen Fans klar, manche nicht", sagte der Sea-Devils-Quarterback - und ließ durchblicken, dass er sich zur ersten Kategorie zählt.

In einem waren sich alle einig, die Tagesform werde in so einem Finale eine entscheidende Rolle spielen. In einem Bowl ist alles möglich.

Esume: ELF ist die stärkste Liga Europas

Dem pflichtete auch ELF-Commissioner Patrick Esume bei, der vor dem Saisonhöhepunkt Zeit hatte, ein Fazit der ersten Saison zu ziehen - und der Ex-Profi und ran-Experte konnte sich eine Spitze in Richtung Konkurrenz nicht verkneifen.

"Wir sind die stärkste Football-Liga in Europa - ohne Wenn und Aber", sagte Esume: "Insgesamt ist die Leistungsdichte der Liga ziemlich eng. Das wollten wir so, wir wollen eine spannende Liga haben."

Dass die ELF weiter wachsen soll, ist bekannt. CEO Zeljko Karajica verriet: "Unsere Halftime-Show wird teilweise daraus bestehen, einige neue Franchises vorzustellen." Die nächste Saison solle noch anspruchsvoller und größer werden.

Für den ersten Champion der ELF könnte es also schwierig werden, den Titel zu verteidigen.

