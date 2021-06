European League of Football

München - Nachdem sowohl die Cologne Centurions als auch die Barcelona Dragons am ersten Spieltag der ELF den Kürzeren gezogen hatten, standen beide Teams im direkten Duell unter Druck.

Von Beginn an ließen die Kölner keinen Zweifel aufkommen und konnten sich mit 40:12 (14:0) durchsetzen.

Centurions starten defensiv stark

Dragons-Quarterback Zach Edwards, der in der vergangenen Woche noch zum Spieltags-MVP gewählt wurde, hatte zu Beginn sichtbare Probleme, Tempo ins Spiel zu bekommen. Die Centurions-Defense um den ehemaligen deutschen NFL-Spieler Chris Ezeala setzte den US-Amerikaner immer wieder unter Druck.

In der Folge leistete sich die Dragons-Offense mehr Fehler, sodass die Centurions im ersten Viertel gleich zwei Interceptions fangen konnten. Offensiv kamen die Kölner jedoch auch nicht ins Rollen, weshalb erst zu Beginn des zweiten Viertels die ersten Punkte auf die Anzeigetafel kamen.

Running Back Madre London vollendete einen langen Drive der Centurions per Touchdown-Lauf. Auf der anderen Seite hielt die Verteidigung der Centurions weiter Stand und brachte die Katalanen an den Rand der Verzweiflung. Nach einem schönen Pass von Jan Weinreich fängt Quinten Pounds den Touchdown zum 14:0 Sekunden vor der Halbzeitpause.

Dragons kommen heiß aus der Kabine

Im ersten Drive nach der Pause legten die Dragons wie die Feuerwehr los. Nach Zuckerpass von Edwards fing Receiver Mario Flores den Ball in der Endzone und verkürzte für Barcelona. Die Kölner antworteten umgehend: Wieder war es Running Back London, der einen spektakulären 65 Yard-Touchdown zu 21:6-Führung verwandelte.

In der Folge ließen die Kölner nicht locker und erhöhten nach einem Quarterback Sneak von Jan Weinreich auf 27:6. Zum Ende des dritten Viertel verkürzten die Dragons nach einem Touchdown auf 27:12. Doch auch das beeindruckte London nicht, der kurz darauf seinen dritten Touchdown verbuchte.

Vier Touchdowns für London

Die Partie plätscherte im letzten Viertel vor sich hin, bis es erneut Madre London war, der mit dem nächsten Monster Run über das gesamte Feld seinen vierten Touchdown erzielte. Nachdem er schon in der vergangenen Woche fast 300 Rushing Yards auflegte, ist er auch in dieser Woche der entscheidende Mann in der Offensive.

Die Dragons warfen nochmal alles nach vorne, doch die Defense der Centurions war an diesem Nachmittag einfach zu stark. Für die Kölner steht in der kommenden Woche das Duell bei den Leipzig Kings an, während die Barcelona Dragons die Hamburg Sea Devils empfangen.

