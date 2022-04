European League of Football

München - Wenn die Cologne Centurions am 4. Juni gegen die Istanbul Rams in die ELF-Saison 2022 starten, müssen sie dabei auf ihren bisherigen absoluten Topstar verzichten.

Wie die Rheinländer am Freitag bekanntgaben, wechselt Running Back Madre London zurück in seine Heimat und schließt sich den Pittsburgh Maulers in der neu gegründeten US-amerikanischen Football-Liga USFL an.

Der 26-Jährige wurde in der vergangenen Saison zum Liga-MVP in der Premieren-Saison der ELF ausgezeichnet. London stand am Ende bei 2.177 Rushing Yards und erzielte unfassbare 23 Touchdowns. Dabei führte er die Centurions bis ins Halbfinale, scheiterte hier jedoch gegen den späteren Champion Frankfurt Galaxy.

