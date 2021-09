München – Die European League of Football könnte sich bereits nach der ersten Saison als Türöffner in die NFL erweisen. In jedem Fall hat sie gleich 14 Spielern eine Chance ermöglicht, den Traum von der besten Liga der Welt tatsächlich zu leben.

Denn die 14 Spieler aus sieben verschiedenen Teams stehen auf der insgesamt 44 Spieler umfassenden Einladungs-Liste für das "International Combine", ein Probetraining, das am 12. Oktober in London stattfindet. Angelehnt ist das Training an den NFL Combine.

Coach Esume: "Beleg für das sportlich das höchste Niveau in Europa"

"Wir freuen uns sehr für die Spieler, die ihre Qualität in der ersten Saison der European League of Football unter Beweis gestellt und sich diese Möglichkeit erarbeitet haben. Es ist auch ein Beleg dafür, dass unsere Liga sportlich das höchste Niveau in Europa aufweist. Wir drücken den Jungs die Daumen, dass sie sich für das International Player Pathway Program empfehlen können", sagt Commissioner Patrick Esume.

Die NFL hatte das Programm 2017 ins Leben gerufen. Dadurch hatte zum Beispiel Fullback Jakob Johnson den Sprung in die NFL zu den New England Patriots geschafft.

Von den beiden ELF-Finalisten Frankfurt Galaxy und Hamburg Sea Devils sind es fünf Spieler, die im Fußball-Stadion von Tottenham Hotspur beim Combine dabei sein werden.

Zum einen Jan-Hendrick Hoffmeyer, Yannic Kiehl und Wael Nasri von der Galaxy, dazu die Hamburger Jan-Philipp Bombek und John Levi Kruse. Vor dem Combine tragen die Fünf aber mit ihren Mannschaften am Sonntag (ab 14:30 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) in Düsseldorf den ELF Bowl aus.

Doch nicht Frankfurt und Hamburg, sondern Leipzig stellt die größte Delegation von Spielern aus der European League of Football beim International Combine in London. Der Neuseeländer Lance Leota und der Schwede Aslan Zetterberg aus der Defensive Line sowie der Deutsche Max Bruder aus der Offensive Line und der japanische Wide Receiver Yoshihito Omi vertreten die Kings.

Auf höchstem Niveau messen

Für einen Platz im International Player Pathway Program der NFL dürfen sich auch Defensive Back Marcel Dabo (Deutschland) und der Engländer Jai-Albert Jackson aus der Defensive Line von Stuttgart Surge, der Deutsche Fabian Kratz aus der Offensive Line der Cologne Centurions, der slowakische Tight End Igor Maslanka von den Panthers Wroclaw und der Engländer Adedayo Odeleye aus der Defensive Line von Berlin Thunder anbieten.

"Wir hoffen, durch die Veranstaltung neue Talente zu entdecken, das Spiel weltweit bekannter zu machen und den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich auf höchstem Niveau zu messen", sagt Damani Leech, NFL Chief Operating Officer International, der die European League of Football genau im Blick hat.

Wie geht es nach dem Talente-Tag weiter? Eine ausgewählte Anzahl an Spielern wird nach dem Combine eingeladen, im Rahmen des International Player Pathway Program drei Monate lang in den USA zu trainieren. Nach der Trainingsphase in den USA wiederum wird die Gruppe der Spieler noch einmal verkleinert, und eine ausgewählte Anzahl wird für die Saison 2022 an NFL-Teams vermittelt.

