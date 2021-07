European League of Football

München - Die Frankfurt Galaxy bleiben in der ELF auf Kurs und haben ihr viertes Spiel nacheinander gewonnen. Nach anfänglicher Mühe besiegten die Hessen zum Auftakt des 5. Spieltags die Barcelona Dragons im Stadion am Bornheimer Hang letztlich deutlich mit 42:22 (21:12).

Von Beginn an dominerten die Offense-Reihen. Zunächst gingen die Gäste im allerersten Drive durch einen Touchdown von Rémi Bertellin in Führung. Doch die Galaxy konterten mit Scores in ihren ersten beiden Ballbesitzphasen durch Anthony Mahoungou und Nico Strahmann.

Tavecchio trifft Field Goal aus 52 Yards

Hinzu kam vor der Pause ein Rushing Touchdown durch Justin Rodney. Für ein Highlight auf der anderen Seite sorgte der NFL-erfahrene Kicker Giorgio Tavecchio mit einem Field Goal aus 52 Yards. Auch ein zweites Field Goal verwandelte der Italiener, dagegen ging der frühe PAT daneben.

Im dritten Viertel dominierten dann zunächst nur die Gastgeber und kamen durch Mahoungou zu den nächsten Punkten, den anschließenden PAT vergab der bis dahin fehlerfreie Max Siemssen.

Eine Interception von Omari Williams gegen Zach Edwards samt langem Return brachte den nächsten Score durch Galaxy-Quarterback Jakeb Sullivan, der sich selbst drei folgenlose Fehlwürfe leistete, auf den Weg.

Strahmann wie Mahoungou mit zwei Touchdowns

Strahmann vergrößerte den Vorsprung mit seinem zweiten Touchdown sogar auf 30 Punkte. Doch danach bekamen die Katalanen die zweite Luft. Edwards bediente Mario Flores für einen Touchdown, Tavecchio sicherte drei weitere Punkte. Doch letztlich war die Partie früh entschieden.

Frankfurt führt damit weiterhin die Division South mit einer 4-1-Bilanz an, die Dragons warten auch nach vier Partien auf ein Erfolgserlebnis. Während die Galaxy am kommenden Wochenende spielfrei sind, empfangen die Dragons am Samstag ab 19 Uhr die Berlin Thunder.

