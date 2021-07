München - Im Topspiel des 3. Spieltags der European League of Football (die ELF live auf ProSieben MAXX und ran.de) konnte sich die Frankfurt Galaxy mit 22:13 (6:6) gegen die Panthers Wroclaw durchsetzen. Auf die ersten Punkte der Partie mussten die Fans allerdings länger als üblich warten: Keine fünf Minuten nach dem Kickoff wurde das Spiel wegen eines schweren Unwetters über der Frankfurter PSD Bank Arena unterbrochen. Nach knapp einer Stunde konnte die Partie fortgesetzt werden.

Doch auch nach der Unterbrechung hatten die Offensivreihen auf beiden Seiten zunächst mit dem Regen zu kämpfen. Bis weit ins zweite Viertel hinein stand auf dem Scoreboard auf beiden Seiten die Null. Immerhin konnte die Galaxy-Defense mit einer spektakulären einhändigen Interception von Defensive Back Omari Williams für ein Highlight sorgen.

Interception bringt Frankfurt aufs Scoreboard

Für den ersten Touchdown sorgte dann ebenfalls ein Defensiv-Spezialist: Sebastian Gauthier angelte sich einen Pass von Wroclaw-Quarterback Lucas O'Connor und lief zum Pick-Six in die Endzone. Noch vor der Halbzeitpause kamen die Gäste durch einen Touchdown von Wide Receiver Jakub Mazan zum Ausgleich. Da beide Teams nach ihren Touchdowns jeweils die Chance zum Extra-Punkt vergaben, ging es mit einem 6:6 in die Kabine.

In der zweiten Hälfte sorgte dann Galaxy-Quarterback Jacob Sullivan mit einem Lauf nach einem angetäuschten Passspielzug für die erneute Führung der Hausherren. Wenig später erhöhte Running Back Gerald Ameln nach einem Swing Pass von Sullivan mit seinem zweiten Touchdown der Saison auf 19:6.

Aber Wroclaw war noch nicht geschlagen: Mazan sorgte im Schlussviertel mit seinem zweiten Touchdown nach einem schönen Pass von O'Connor knapp fünf Minuten vor Schluss noch einmal für Spannung. Doch in der letzten Spielminute machte Max Siemssen via Field Goal den Deckel für die Galaxy drauf.

Zweiter Sieg im dritten Spiel für Frankfurt Galaxy

Mit ihrem zweiten Sieg im dritten Spiel ist die Galaxy in der Division South weiter gut im Rennen. Die Panthers Wroclaw mussten hingegen ihre erste Niederlage einstecken und stehen in der Division North nun hinter den Hamburg Sea Devils, die am Samstag deutlich gegen die Barcelona Dragons gewonnen haben (Ergebnisse und Tabelle).

Am 4. Spieltag muss die Frankfurt Galaxy auswärts bei den Cologne Centurions ran. Die Panthers Wroclaw haben eine Woche spielfrei, ehe sie am 18. Juli auf die Berlin Thunder treffen.

