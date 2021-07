European League of Football

Hamburg - Die Hamburg Sea Devils haben sich von Head Coach Ted Daisher getrennt.

Das gaben die Norddeutschen in einer Pressemitteilung bekannt. "In den zurückliegenden Wochen hat sich leider gezeigt, dass wir unterschiedliche Ansichten und Erwartungen hinsichtlich der Philosophie und Führung unserer Mannschaft hatten. Daher ist es nur konsequent, unabhängig vom Erfolg einen Wechsel an der Spitze zu vollziehen. Manchmal sind solche Schritte notwendig, um wirklich das volle Potential eines Teams zu entfalten", erklärte General Manager Max Paatz die Entlassung von Daisher.

Der US-Amerikaner hatte die Hamburger zu zwei Siegen zum Saisonstart geführt. Interimsmäßig übernimmt nun der bisherige Offense Coordinator Andreas Nommensen die Position des Cheftrainers. Linebacker-Coach Kendrall Elison übernimmt die Rolle des Defense Coordinators, die Daisher zuletzt leitete.

"Mit Coach Nommensen und Coach Ellison haben wir zwei erfahrene und im Team bestens verankerte Trainer, die die freigewordenen Aufgaben und Verantwortungen nahtlos übernehmen werden", sagte Paatz und ergänzte: "Ob wir für den weiteren Verlauf der Saison einen neuen Cheftrainer präsentieren werden oder in dieser Konstellation weitermachen, entscheiden wir in Ruhe und mit Bedacht in den kommenden Tagen."

Die Sea Devils treffen am kommenden Sonntag auf die Berlin Thunder - im kostenlosen Livestream auf ran.de.

Du willst die wichtigsten ELF-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.