München/Hamburg - Die Vorbereitungen auf die neue Saison in der European League of Football laufen bei den Hamburg Sea Devils auf Hochtouren. Die Norddeutschen haben am Freitag die Verpflichtung von Defensive Back Kevin Fortes bekanntgegeben.

Der französische Nationalspieler überzeugte die Trainer der Sea Devils nicht nur durch seine Athletik, sondern vor allem durch seine Spielintelligenz. "Kevin ist einer der jungen Top-Talente Europas. Er erfüllt alle Anforderungen: Größe, Stärke, Football-IQ, seine Fähigkeiten Gegenspieler zu decken und den Willen sein Bestes zu geben. Seine Vielseitigkeit gibt uns sehr viele Freiheiten in der Secondary. Er passt gut in unsere Defensive und ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten", erklärt Kendral Ellison, der die Position des Defensive Coordinators auch in der kommenden Saison ausüben wird.

Kevin Fortes: "Freue mich über diese Chance"

"Ich freue mich über diese Chance. Mein Ziel ist es, eine Führungspersönlichkeit für das Team darzustellen, meine physischen Möglichkeiten zu beweisen und Champion zu werden", verrät der 23-jährige Fortes und schwärmt: "Ich habe mich nicht nur wegen der Organisation, der Coaches und des Teams dazu entschlossen nach Hamburg zu kommen, sondern auch, weil ich mich sehr für diese schöne Stadt interessiere."

Kevin Fortes ist nach Offensive Lineman Lewis Thomas und Running Back Glen Toonga der dritte europäische Importspieler, der sich für die kommende Saison den Hamburg Sea Devils anschließt.

In der Saison 2022 treffen die Hamburger im auf Berlin Thunder, die Leipzig Kings und die Panthers Wroclaw, in den Interconference Games auf die Istanbul Rams, die Barcelona Dragons und Düsseldorf Rhein Fire. Ziel ist das Championship Game im Wörthersee Stadion Klagenfurt am 25. September 2022. In der vergangenen Saison unterlagen die Sea Devils im ELF Bowl der Frankfurt Galaxy.

