Hamburg - Kirk Heidelberg verlässt bereits nach dem zweiten Spieltag der 2022er Saison in der European League of Football (ELF) die Hamburg Sea Devils. Grund sollen gesundheitliche Probleme sein. Der Offensive Coordinator wurde erst Anfang März unter Vertrag genommen.

"Die Gesundheit geht vor! Wir als Sea Devils wünschen Coach Heidelberg eine schnelle Genesung und hoffen, ihn vielleicht in Zukunft bei den Spielen der Sea Devils begrüßen zu dürfen", erklärt General Manager Max Paatz.

Heidelberg sagt: "Ich möchte General Manager Max Paatz, Cheftrainer Charles 'Yogi' Jones und allen meinen Trainern dafür danken, dass sie unter diesen Umständen so verständnisvoll waren. Vielen Dank an alle meine Spieler. Ich habe mich mit den Jungs wirklich gut verstanden und freue mich, sie bei ihrem weiteren Weg zu beobachten. Ich brauche diese Zeit, um meinen Stresspegel auf meinem Weg zur Gesundheit und Genesung so niedrig wie möglich zu halten! Go Sea Devils!"

Philipp Schulz übernimmt den Posten von Heidelberg

Die Hamburg Sea Devils lösen den Vertrag somit mit sofortiger Wirkung und in beiderseitigem Einvernehmen auf.

Die Rolle des 64-jährigen US-Amerikaners, der 2021 als Head Coach der Cologne Centurions gearbeitet hatte, übernimmt bis auf weiteres Wide-Receivers-Coach Philipp Schulz. Der hauptberufliche Lehrer gehört bereits seit der Premierensaison den Sea Devils an.

Die Sea Devils treffen am Samstag bei den Leipzig Kings an. ran.de überträgt live ab 17:50 Uhr. Am Sonntag übertragen ProSieben MAXX und ran.de ab 14:45 das Spiel von Düsseldorf Rhein Fire gegen die Istanbul Rams.

