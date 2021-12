Hamburg - Die Hamburg Sea Devils stellen die Weichen für ihre zweite Saison in der European League of Football. Am Wochenende spielten beim ersten Try-Out der Hamburger für die kommende Spielzeit über 100 Footballer vor.

Beim 40-Yard Dash, Bankdrücken, Stand-Hochsprung, Stand-Weitsprung, 20-Yard Shuttle und 3 Cone Drill konnten die Athleten die Verantwortlichen der Sea Devils von sich überzeugen. Weiter konnten sich die potenziellen und vorigen Spieler bei football-spezifischen Einheiten beweisen. Das Ziel: ein Kaderplatz beim Vizemeister der ELF.

Die Sea Devils treffen in ihrer Conference in der Saison 2022 auf Berlin Thunder, die Leipzig Kings und die Panthers Wroclaw sowie in den Interconference Games auf Istanbul, Barcelona und Düsseldorf. Das Championship Game der European League of Football steigt am 25. September 2022 im Wörthersee Stadion in Klagenfurt.

