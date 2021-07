München - Die Hamburg Sea Devils bleiben in der European League of Football ungeschlagen. Am 3. Spieltag der ELF (die ELF live auf ProSieben MAXX und ran.de) setzten sich die Hamburger um Ex-NFL-Profi Kasim Edebali nach ihrer Bye-Week deutlich mit 32:14 (23:0) bei den Barcelona Dragons durch.

Schon mit dem ersten Drive rückten die Sea Devils die Kräfteverhältnisse zurecht: Nur rund vier Minuten waren gespielt, als Tight End Levi Kruse einen kurzen Pass von Quarterback Jadrian Clark in die Endzone trug. Kicker Phillip Andersen erhöhte in der Folge die Gästeführung durch drei Field Goals. Barcelonas Offensivbemühungen endeten zu Beginn ertragslos in Punts, einem Fumble und einem vergebenen Field Goal.

Kasim Edebali feiert ersten ELF-Sack

Kasim Edebali und seine Nebenmänner in der Hamburger Defense hielten dagegen die eigene Endzone lange Zeit sauber. Edebalis möglicher erster Quarterback-Sack in der ELF zu Beginn des zweiten Viertels wurde noch durch eine Strafe wegen Offsides zunichte gemacht. Im Schlussviertel gelang dem gebürtigen Hamburger aber dann doch sein Premieren-Sack gegen Barcelonas Quarterback Zach Edwards.

Im weiteren Spielverlauf kam die Dragons-Defensive etwas besser in die Partie. Vier Drives in Folge hielt sie die Hamburger Offensive punktlos. Dann aber sorgte Justin Rogers mit einem Punt Return Touchdown über das halbe Spielfeld für ein gewaltiges Big Play der Sea Devils und stellte so den 23:0-Halbzeitstand her.

Slapstick-Touchdown für Barcelona

In der zweiten Hälfte bot sich ein ähnliches Bild: Barcelonas Offensive fand gegen Hamburg kein Mittel. So blieben für die Fans der Hausherren im Estadi Municipal de Reus gelungene Defensivaktionen an der eigenen Endzone lange Zeit die einzigen Highlights.

Adria Botella Moreno baute im dritten Viertel dennoch nach abermals kurzem Pass von Jadrian Clark den Gäste-Vorsprung weiter aus. Für den Tight End ein besonderer Touchdown: Der 27-Jährige stammt gebürtig aus Barcelona.

Im Schlussviertel erhöhte Andersen zunächst per Field Goal auf 32:0, ehe Barcelona durch Jean Constant nach Pass von Zach Edwards zu seinem ersten Touchdown der Partie kam. Kurz vor Schluss sorgte der Deutsche Niko Lester dann für den kuriosesten Touchdown des Spiels: Er schnappte sich als Cornerback einen völlig missglückten Snap der Sea Devils in deren eigener Endzone.

Einen Wermutstropfen gab es dennoch für die Sea Devils: Running Back Xavier Jonson, der die Dragons-Abwehr mit seinen dynamischen Läufen immer wieder vor Probleme stellte, musste mit einer Gehirnerschütterung vorzeitig vom Feld.

Hamburg weiter ungeschlagen - Barcelona noch immer sieglos

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel stehen die Hamburger gemeinsam mit den Panthers Wroclaw an der Spitze der Division North (Ergebnisse und Tabelle). Die Barcelona Dragons warten auch nach drei Spielen noch auf ihren ersten Sieg in der European League of Football und bleiben Schlusslicht der Division South.

Für die Hamburg Sea Devils geht es am 11. Juli im heimischen Stadion Hoheluft mit dem ELF-Kracher gegen die Berlin Thunder weiter. Die Barcelona Dragons haben am kommenden Wochenende spielfrei und treffen am 17. Juli auf die Frankfurt Galaxy.

Am Sonntag kommt es außerdem zum Duell zwischen den Frankfurt Galaxy und den Wroclaw Panthers (ab 14:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de)

