München - Mit den Leipzig Kings ist auch eine Franchise aus Sachsen in der European League of Football vertreten. Nun hat das Team seinen neuen Besitzer und Investor bekannt gegeben.

Neuer Owner des Teams ist Özhan Altintas aus Datteln in Nordrhein-Westfalen. Altintas ist bereits im Sportbereich tätig, veranstaltet unter anderem Boxkämpfe und MMA-Fights.

So ist er CEO und Gründer der German MMA-Championships.

"Ich freue mich sehr, die sportliche und geschäftliche Chance in der ELF mit den Leipzig Kings wahrnehmen zu können. Leipzig und ganz Mitteldeutschland sind in unserer Einschätzung nach sich sehr gute entwickelnde Märkte, ebenso der American-Football-Sport in ganz Europa", wird Altintas in einer Vereinsmeldung zitiert.

Altintas von Arbeit bei Kings begeistert

Bereits am vergangenen Sonntag besuchte er das erste Heimspiel des Teams im Alfred-Kunze-Sportpark. Bei der unglücklichen 47:48-Niederlage gegen die Cologne Centurions war das Stadion trotz der örtlichen Corona-Auflagen mit mehr als 2.500 Zuschauern fast ausverkauft.

"Ich bin begeistert von der bereits geleisteten Arbeit unseres kommissarischen Geschäftsführers Björn Schutz und seinem Team. Man sollte in Betracht ziehen, dass es unsere Organisation de facto erst seit rund drei Monaten gibt, die Mannschaft erst seit knapp sieben Wochenmiteinander trainiert. Vor diesem Hintergrund wurde Außergewöhnliches erreicht", so Altintas weiter.

Der bisherige Besitzer Doina Roma ist derweil ausgeschieden.

