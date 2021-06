München - Madre London hat in den ersten Wochen der European League of Football viele Blicke auf sich gezogen.

Der Running Back der Cologne Centurions legte für sein Team überragende Zahlen auf.

Ein Running Back außer Kontrolle

Beim Auswärtsspiel in Woche eins gegen die Panther Wroclaw erlief London beeindruckende 272 Yards und erzielte dazu noch drei Touchdowns.

Eine Woche später packte der ehemalige "Spartan" von Michigan State sogar noch einen drauf. 352 Rushing Yards, vier TDs und durchschnittlich 14,7 Yards pro Lauf zauberte London gegen die Barcelona Dragons auf den Rasen.

Zum Vergleich: Den Rushing-Rekord für ein einzelnes Spiel in der NFL hält Adrian Peterson mit 296 Yards. In der GFL hält Sean Cooper den Rekord mit 373 Yards in einem Spiel.

MVP in Woche zwei

Zusammen genommen hat London bereits 624 Yards nach zwei Spielen erlaufen. Hinzu kommen insgesamt sieben Touchdowns und ganze 13,8 Yards per Carry. Irre!

Völlig zurecht bekam London in Woche zwei auch den "Chio MVP of the Week"-Award verliehen.

Sprung in die NFL verpasst

Bereits am College spielte der Running Back für die Michigan State Spartans eine wichtige Rolle. Insgesamt erlief er in den drei Saisons zwischen 2015 und 2017 924 Yards und erzielte neun Touchdowns.

Seine Yards pro Run beliefen sich damals auf durchschnittlich vier.

Nach einem weiteren College-Jahr bei den Tennessee Volunteers, meldete sich London 2019 zum Draft in der NFL an. Allerdings wollte ihn keines der Teams unter Vertrag nehmen, sodass er ein gutes Jahr später von Centurions-Head-Coach Kirk Heideberg nach Köln gelotst wurde.

Am kommenden Wochenende geht es für ihn und die Kölner zu den Leipzig Kings. Diese haben zwar eine der besseren Defensive Lines der Liga, ob es aber reicht um Rushing-Monster London zu stoppen, bleibt abzuwarten.

Kickoff in Leipzig ist am Sonntag um 15:00 Uhr. Bereits am Samstagabend könnt ihr euch die Barcelona Dragons gegen die Hamburg Sea Devils im Livestream auf ran.de anschauen.

Du willst die wichtigsten Football-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.