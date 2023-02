Die Munich Ravens aus der European League of Football (live auf ProSieben MAXX und ran.de) haben ihre Heimspielstätte gefunden: Das Münchner Franchise der European League of Football geht eine Partnerschaft mit der SpVgg Unterhaching ein und wird seine Heimspiele im Alpenbauer Sportpark Unterhaching austragen. Das erste Heimspiel der Munich Ravens in ihrer ersten Saison findet am Sonntag, den 4. Juni statt. Gegner sind die Raiders Tirol.

Sebastian Stolz, General Manager der Munich Ravens, sagt: "Wir sind froh, mit der SpVgg Unterhaching einen starken Partner und mit dem Sportpark Unterhaching ein großartiges Zuhause gefunden zu haben. Das Stadion ist hervorragend für unsere Heimspiele geeignet und verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Wir freuen uns auf eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Spielvereinigung in den kommenden Jahren. Die Spielvereinigung arbeitet derzeit an allen erforderlichen Genehmigungen."

Ravens und Unterhaching sind regional verwurzelt

Die Spielvereinigung Unterhaching ist ein regional verwurzelter Verein, der sich über seine Nachwuchsarbeit definiert. Es sollen Talente aus der Region gefördert und in den Profifußball integriert werden. Auch ein Großteil des Kaders der Munich Ravens wird aus dem bayerischen Umland kommen. Das Konzept der European League of Football, dass die Teams mit Sportlern aus der Region arbeiten, passt somit zur Philosophie der Spielvereinigung. Der Sportpark Unterhaching wurde im Jahr 1992 eröffnet und bietet Platz für mehr als 13.000 Zuschauer.