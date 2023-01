Der Spielplan steht! 127 Tage vor dem Kickoff der Saison 2023 haben die Verantwortlichen der European League of Football bekanntgegeben, welche Duelle den 17 Teams in drei Conferences auf dem Weg zum Championship Game am 24. September in der Schauinsland-Reisen Arena in Duisburg bevorstehen.

Die Cologne Centurions und die Paris Saints, die Panthers Wroclaw und die Hamburg Sea Devils sowie die Fehervar Enthroners und Berlin Thunder haben die Ehre, die dritte Spielzeit der Champions League des europäischen Footballs am 3. Juni (15:00 Uhr) zeitgleich zu eröffnen. Die Barcelona Dragons treffen auf die Helvetic Guards (18:00 Uhr).

Munich Ravens starten gegen Tirol Raiders in erste Saison

Am 4. Juni folgen die Duelle zwischen den Munich Ravens und den Raiders Tirol, den Prague Lions und den Leipzig Kings (beide 13:00 Uhr) sowie Rhein Fire und Frankfurt Galaxy (16:25 Uhr). Die Spiele in München und Duisburg werden im Free-TV von ProSieben MAXX live übertragen.

"Nach zwei Jahren hat sich die European League of Football als beste Liga in Europa etabliert. Wir sind stolz darauf, dass wir den Football-Fans ein hochattraktives Teilnehmerfeld mit 17 Franchisen aus neun Nationen anbieten können. Die Veröffentlichung des Spielplans heizt die Vorfreude weiter an und wir zählen die Tage, bis die dritte Saison der European League of Football beginnt", sagt Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica, der versichert: "Wir werden uns auch in diesem Jahr in allen Bereichen weiterentwickeln und der Football-Community ein noch besseres Produkt liefern."

Patrick Esume: Beeindruckend, was auf die Beine gestellt wird"

Patrick Esume, Commissioner der European League of Football, fiebert dem Start entgegen und beobachtet mit großem Interesse, wie sich die Franchisen aufstellen und ihre Teams formieren. "Eines ist jetzt schon klar: Es wird eine spektakuläre Saison! Wenn ich mir die Roster anschaue, fällt es wahnsinnig schwer, einen Favoriten zu benennen. Alle haben die Qualität, großartig Football zu spielen. Es ist beeindruckend, was auf die Beine gestellt wird."

Mit Frankfurt Galaxy, den Hamburg Sea Devils, Berlin Thunder, den Cologne Centurions, Stuttgart Surge und den Leipzig Kings aus Deutschland, den Panthers Wroclaw (Polen) und den Barcelona Dragons aus Spanien gehen acht Gründungs-Mitglieder der European League of Football schon in ihre dritte Spielzeit.

Mit Rhein Fire (Deutschland), dem Vorjahres-Champion Vienna Vikings und den Raiders Tirol aus Österreich gehen drei Franchisen in ihre zweite Saison. Neu dabei sind die Paris Saints (Frankreich), die Helvetic Guards (Schweiz), die Fehervar Enthroners (Ungarn), die Prague Lions (Tschechien), die Milano Seamen (Italien) und die Munich Ravens (Deutschland).

Alle haben ein großes Ziel: Das Championship Game am 24. September in Duisburg.

ELF Spielplan 2023

Week 1 (3./4. Juni 2023)

Cologne Centurions vs. Paris Saints (Sa.)

Panthers Wroclaw vs. Hamburg Sea Devils (Sa.)

Barcelona Dragons vs. Helvetic Guards (Sa.)

Fehervar Enthroners vs. Berlin Thunder (Sa.)

Munich Ravens vs. Raiders Tirol (So.)

Prague Lions vs. Leipzig Kings (So.)

Rhein Fire vs. Frankfurt Galaxy (So.)

Week 2 (10./11. Juni 2023)

Milano Seamen vs. Barcelona Dragons (Sa.)

Paris Saints vs. Stuttgart Surge (Sa.)

Prague Lions vs. Cologne Centurions (Sa.)

Fehervar Enthroners vs. Frankfurt Galaxy (Sa.)

Leipzig Kings vs. Panthers Wroclaw (So.)

Berlin Thunder vs. Vienna Vikings (So.)

Hamburg Sea Devils vs. Rhein Fire (So.)

Helvetic Guards vs. Raiders Tirol (So.)

Week 3 (17./18. Juni 2023)

Leipzig Kings vs. Fehervar Enthroners (Sa.)

Cologne Centurions vs. Hamburg Sea Devils (Sa.)

Vienna Vikings vs. Prague Lions (Sa.)

Raiders Tirol vs. Barcelona Dragons (Sa.)

Berlin Thunder vs. Panthers Wroclaw (So.)

Stuttgart Surge vs. Milano Seamen (So.)

Rhein Fire vs. Paris Saints (So.)

Helvetic Guards vs. Munich Ravens (So.)

Week 4 (24./25. Juni 2023)

Frankfurt Galaxy vs. Paris Saints (Sa.)

Barcelona Dragons vs. Munich Ravens (Sa.)

Panthers Wroclaw vs. Fehervar Enthroners (Sa.)

Vienna Vikings vs. Leipzig Kings (Sa.)

Hamburg Sea Devils vs. Berlin Thunder (So.)

Stuttgart Surge vs. Raiders Tirol (So.)

Cologne Centurions vs. Rhein Fire (So.)

Milano Seamen vs. Helvetic Guards (So.)

Week 5 (1./2. Juli 2023)

Paris Saints vs. Hamburg Sea Devils (Sa.)

Rhein Fire vs. Helvetic Guards (Sa.)

Frankfurt Galaxy vs. Cologne Centurions (Sa.)

Fehervar Enthroners vs. Vienna Vikings (So.)

Leipzig Kings vs. Berlin Thunder (So.)

Munich Ravens vs. Stuttgart Surge (So.)

Panthers Wroclaw vs. Prague Lions (So.)

Raiders Tirol vs. Milano Seamen (So.)

Week 6 (8./9. Juli 2023)

Milano Seamen vs. Frankfurt Galaxy (Sa.)

Leipzig Kings vs. Prague Lions (Sa.)

Helvetic Guards vs. Barcelona Dragons (So.)

Berlin Thunder vs. Fehervar Enthroners (So.)

Hamburg Sea Devils vs. Panthers Wroclaw (So.)

Raiders Tirol vs. Vienna Vikings (So.)

Stuttgart Surge vs. Paris Saints (So.)

Rhein Fire vs. Munich Ravens (So.)

Week 7 (15./16. Juli 2023)

Vienna Vikings vs. Panthers Wroclaw (Sa.)

Barcelona Dragons vs. Raiders Tirol (Sa.)

Cologne Centurions vs. Leipzig Kings (Sa.)

Frankfurt Galaxy vs. Hamburg Sea Devils (So.)

Prague Lions vs. Berlin Thunder (So.)

Helvetic Guards vs. Stuttgart Surge (So.)

Paris Saints vs. Rhein Fire (So.)

Munich Ravens vs. Milano Seamen (So.)

Week 8 (22./23. Juli 2023)

Vienna Vikings vs. Berlin Thunder (Sa.)

Raiders Tirol vs. Munich Ravens (Sa.)

Panthers Wroclaw vs. Leipzig Kings (So.)

Stuttgart Surge vs. Barcelona Dragons (So.)

Paris Saints vs. Frankfurt Galaxy (So.)

Fehervar Enthroners vs. Prague Lions (So.)

Rhein Fire vs. Cologne Centurions (So.)

Helvetic Guards vs. Milano Seamen (So.)

Week 9 (29./30. Juli 2023)

Prague Lions vs. Panthers Wroclaw (Sa.)

Milano Seamen vs. Stuttgart Surge (Sa.)

Barcelona Dragons vs. Paris Saints (Sa.)

Leipzig Kings vs. Vienna Vikings (So.)

Munich Ravens vs. Helvetic Guards (So.)

Hamburg Sea Devils vs. Cologne Centurions (So.)

Frankfurt Galaxy vs. Fehervar Enthroners (So.)

Week 11 (12./13. August 2023)

Raiders Tirol vs. Helvetic Guards (Sa.)

Barcelona Dragons vs. Milano Seamen (Sa.)

Fehervar Enthroners vs. Leipzig Kings (Sa.)

Cologne Centurions vs. Frankfurt Galaxy (Sa.)

Stuttgart Surge vs. Munich Ravens (So.)

Rhein Fire vs. Hamburg Sea Devils (So.)

Berlin Thunder vs. Prague Lions (So.)

Panthers Wroclaw vs. Vienna Vikings (So.)

Week 12 (19./20. August 2023)

Leipzig Kings vs. Cologne Centurions (Sa.)

Prague Lions vs. Fehervar Enthroners (Sa.)

Vienna Vikings vs. Raiders Tirol (Sa.)

Barcelona Dragons vs. Stuttgart Surge (Sa.)

Hamburg Sea Devils vs. Paris Saints (So.)

Munich Ravens vs. Rhein Fire (So.)

Panthers Wroclaw vs. Berlin Thunder (So.)

Frankfurt Galaxy vs. Milano Seamen (So.)

Week 13 (26./27. August 2023)

Raiders Tirol vs. Stuttgart Surge (Sa.)

Milano Seamen vs. Munich Ravens (Sa.)

Vienna Vikings vs. Fehervar Enthroners (Sa.)

Paris Saints vs. Barcelona Dragons (Sa.)

Hamburg Sea Devils vs. Frankfurt Galaxy (So.)

Berlin Thunder vs. Leipzig Kings (So.)

Cologne Centurions vs. Prague Lions (So.)

Helvetic Guards vs. Rhein Fire (So.)

Week 14 (2./3. September 2023)