Stuttgart - Die Stuttgart Surge haben am Sonntag vor ihrem zweiten Heimspiel in der European League of Football (live auf ProSieben MAXX und ran.de) spannende Neuigkeiten verkündet.

In Linebacker Zachary Blair und Running Back Jean-Charles Moukouri konnte das ELF-Team gleich zwei Neuzugänge präsentieren, die im Spiel gegen Leipzig dann auch direkt auf dem Feld standen.

"Ich freue mich sehr hier zu sein und bin sehr dankbar, dass meine erste Station in Deutschland in der European League of Football ist", wird Blair in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der US-Amerikaner ist bereits seit seinem fünften Lebensjahr als Footballer aktiv und hat sich zu einer wahren Tackle-Maschine gemausert. Nicht umsonst hat er sich den Spitznamen "Hitman" erarbeitet.

Blair sorgte für Rekorde am College

Blair sorgte an der University of Virginia's College at Wise für so manchen Rekord. So hat er mit 80,5 Tackles for Loss die meisten für einen Middle Linebacker in der Historie der NCAA. In den Jahren 2015 und 2016 wurde er deswegen zum besten Linebacker eines kleineren Colleges gewählt.

Erfahrung sammelte er zudem bereits in Europa. So war er in Italien für die Ancona Dolphins, in Polen für die Bialystok Lowlanders und in Finnland für die Wasa Royals aktiv. Zuletzt spielte er für die Warsaw Mets, ehe er nach Stuttgart wechselte.

Der andere Neuzugang, Jean-Charles Moukouriaus aus Frankreich, fing erst spät mit Football an. 2018 zog es ihn in die Staaten, wo er in der Indoor Football League an den Start gehen wollte. Corona machte jedoch alle Pläne zunichte.

"Wir versprechen uns von beiden Spielern sehr viel", erklärte Coach Martin Hanselmann die Erwartungen.

