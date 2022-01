München - Nur vier Tage ist es her, dass Stuttgart Surge mit Randall Schroeder einen neuen Quarterback vorstellte. Nun folgte die nächste wichtige Personalentscheidung. Wie das ELF-Team offiziell bekannt gab, unterschrieb Wide Reciever Paul Steigerwald für die Saison 2022.

In der offiziellen Pressemitteilung zeigte sich Head Coach Martin Hanselmann erfreut über die Vertragsverlängerung: "Paul Steigerwald hat in der vergangenen Saison eine großartige Entwicklung gemacht. Nun ist es für unsere Franchise ein tolles Qualitätsmerkmal, wenn mit Paul einer unserer Top-Receiver dabei sein wird."

Der 24-Jährige spielt seit der Vorsaison bei den Stuttgart Surge. In seiner ersten Spielzeit in der European League of Football fing der knapp zwei Meter große Wide Receiver 33 Pässe für insgesamt 444 Yards und zwei Touchdowns.

Steigerwald selbst möchte sich nicht aus den persönlichen Erfolgen aus dem Vorjahr ausruhen. "Persönlich ist mein Ziel, mich sportlich weiterzuentwickeln und am Spieltag abzuliefern, um dem Team zum Sieg helfen zu können."

Du willst die wichtigsten ELF-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und And