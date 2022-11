München - ELF-Meistertrainer Chris Calaycay bekommt einen langjährigen Vertrag bei den Vienna Vikings. Das bestätigte der österreichische ELF-Sieger offiziell in einer Pressemitteilung.

Calaycay, der direkt in seiner ersten Saison als Cheftrainer in der European League of Football Meister wurde, zeigte sich in der Vereinsmitteilung erfreut über die weitere Zusammenarbeit nach der erfolgreichen Debüt-Saison der Vikings in der "besten Football-Liga-Europas": "Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir heute meine Verlängerung bekannt geben können."

In der ersten Dezember-Woche beginnt für den neuen und alten Vikings Coach dann die Vorbereitung auf die neue Saison. Die Marschroute scheint klar: "Jetzt beginnt die Herausforderung, noch besser zu werden. Es ist unser Ziel, unser Team 2023 auf ein neues Level zu bringen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wozu wir nächstes Jahr imstande sind."

Die neue ELF-Saison beginnt am 3. Juni 2023.