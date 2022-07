European League of Football

München - Im Kampf um die heißbegehrten Playoff-Plätze steht in der ELF North Division ein richtungsweisendes Duell an. Die Wroclaw Panthers gastieren in Berlin, um es mit Thunder aufzunehmen. Beide Teams konnten bisher zwei Siege einfahren, mussten aber gleichzeitig drei Niederlagen einstecken. Thunder steckt aktuell auf Platz zwei, die Panthers auf drei.

Mit vier Siegen und lediglich einer Niederlage führen die Hamburg Sea Devils die Division an. Der Verlierer der Partie zwischen Thunder und Panthers, die am Sonntag ab 14:45 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de live übertragen wird, muss einen heftigen Dämpfer im Verfolgerrennen einstecken.

Thunder fegte vergangene Woche beim 34:7-Sieg förmlich über die Cologne Centurions hinweg und kommt mit einer Menge Rückenwind in die Partie. Gegen die Centurions steuerte Pass Rusher Kyle Kitchens drei der sieben Thunder-Sacks bei.

Panthers entlassen Running Back

In der Offense sammelte Running Back Joc Crawford knapp 150 Rushing Yards. Weniger erfolgreich verliefen die vergangenen Wochen bei den Panthers. Nach einem guten Start in die Saison verlor das Team von Head Coach Kuba Samel die letzten drei Partien.

Unter der Woche entließen die Panthers zudem Running Back Phileas Pasqualini, der in der vergangenen Spielzeit zu den besseren Ballträgern der Liga zählte. Im Gegenzug holten das Team aus Polen Konrad Starczewski in den Kader, der aber eher in der Rolle des Fullbacks agieren dürfte. Der etatmäßige Backup, Dawid Brzozowski, erhielt am fünften Spieltag neun Carries, konnte aber lediglich acht Yards Raumgewinn erzielen.

Quarterback Slade Jarman ist auch immer eine Option im Laufspiel. Der Linkshänder führte die Rushing-Statistik der Panthers am vergangenen Spieltag mit 33 Yards an.

