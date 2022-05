München/Hamburg - Die European Football League weitet ihre Mannschaften 2023 weiter aus.

Knapp einen Monat vor Start der Saison 2022 haben Geschäftsführer Zeljko Karajica und Commissioner Patrick Esume drei neue Standorte bekanntgegeben.

Mit Mailand, Zürich und Szekesfehervar/Budapest stoßen Klubs aus Italien, der Schweiz bzw. Ungarn zu den bereits zwölf bestehenden Klubs.

"Wir blicken auf eine tolle erste Saison zurück, freuen uns auf die zweite und basteln bereits auf Hochtouren an der dritten. Das Tempo ist hoch, das Interesse an der European League of Football riesig. Mit Italien, der Schweiz und Ungarn kommen neue Länder hinzu, somit wachsen wir schon mal auf 15 Teams aus acht Nationen. Darüber hinaus führen wir intensive Gespräche und gehen davon aus, zeitnah weitere Abschlüsse zu erzielen", sagt Liga-Boss Zeljko Karajica.

Milano Seamen - Traditionsteam aus Italien

Mit den Milano Seamen schließt sich eine der traditionsreichsten und erfolgreichsten Football-Organisationen Italiens der European League of Football an. Das Team wurde bereits 1981 gegründet, stand zweimal im Super Bowl Italiano, ehe es sich 1990 auflöste. Der Neustart folgte 2009, seither gewannen die Seamen fünfmal die italienische Meisterschaft.

Die Hungarian Enthroners, nur 60 Kilometer von der Hauptstadt Budapest entfernt in Szekesfehervar beheimatet, vertreten die ungarischen Farben. Das 2007 gegründete Team erlebte gerade in den zurückliegenden Jahren einen steilen Aufstieg, nahm seit 2018 an der Hungarian Football League (Champion 2019) und parallel dazu an der Austrian Football League teil.

Mit der Schweizer Franchise Helvetic Guards, die in Zürich beheimatet sein wird, greift 2023 zudem ein neu gegründetes Team im Wettbewerb der European League of Football an.

Esume: "Hochkarätige Standorte" mit Zürich, Mailand und Budapest

"Ich bin happy, dass wir frühzeitig Einigung über den Einstieg zur Saison 2023 erzielen konnten. Italien, die Schweiz und Ungarn sind nicht nur hochattraktive Standorte für die European League of Football, die Franchisen aus Mailand und Székesfehérvár bringen auch reichlich Erfahrung und Infrastruktur mit, um sportlich eine gute Rolle spielen zu können. Und ich bin sicher, Zürich wird alles daransetzen, ein schlagkräftiges Team aufzubauen", blickt Liga-Commissioner Patrick Esume voraus.

Nach der Premierensaison 2021 stießen zur anstehenden Spielzeit 2022 mit den Istanbul Rams, Vienna Vikings, Tirol Raiders und Rhein Fire vier weitere Klubs hinzu.

