Anfang Mai wurden die acht Spieler bekannt gegeben, die 2023 am International Pathway Program (IPP) teilnehmen und bei jeweils einem Team der NFL residieren werden.

Zwar ist in diesem Jahr kein Deutscher und überhaupt nur ein Europäer dabei, allerdings könnte sich das in Zukunft ändern. Die European League of Football (ELF) kooperiert zu diesem Zweck mit der NFL.

NFL soll Zugang zu Spielszenen bekommen

Wie Commissioner Patrick Esume in seinem Podcast "Football Bromance" mit Björn Werner offenbarte, haben sich die Verantwortlichen des IPP bei der ELF gemeldet. "Sie haben uns gefragt, ob sie die Kontaktdaten der Head Coaches bekommen. Man will sich in Richtung Europa weiterentwickeln", erklärt Esume.

Des weiteren soll Zugang zu Spielszenen gewährt werden. "Wir stellen diese Plattform zur Verfügung", sagt der Commissioner weiter.

Dadurch sollen Talente vom europäischen Festland noch leichter entdeckt und noch besser gefördert werden. Werner und Esume beklagten zuvor im Podcast eine "Abschottung" vom europäischen Festland.