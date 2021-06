Stuttgart/München - In Woche zwei der neuen European League of Football ist es zu einem rassistischen Eklat gekommen.

Offenbar soll der Quarterback der Stuttgart Surge, Jacob Wright, einen Gegenspieler rassistisch beleidigt haben. Laut mehreren Quellen soll der US-Amerikaner den Frankfurter Kadel King als "Black Pussy" beleidigt haben.

Ejection von den Referees zurückgenommen - King reagiert

Daraufhin hatte das Schiedsrichtergespann Wright wegen unsportlichen Verhaltens vom Feld geschickt, nach einigen Diskussionen wurde die Strafe jedoch zurückgenommen.

Kadel King reagierte bereits auf Instagram. In seiner Story schrieb er: "Wir haben den Sieg geholt, aber die ELF muss etwas gegen die rassistischen Beleidigungen machen. Dass man mich vor den Schiedsrichtern 'Black Pussy' nennen und weiterspielen darf ist widerlich."

Die ELF reagierte mit einem Post auf Instagram zu den Vorfällen: "Football bedeutet Familie. Football ist für jeden da. Wir sagen nein zu Rassismus."

ELF-Commissioner Patrick Esume sagte in einer Liga-Mitteilung: "Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Vorfälle so zugetragen haben. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, mit aller Konsequenz und Härte vorzugehen. Wir setzen ein klares Signal, dass in der European League of Football kein Platz für Rassismus oder irgendeine Form von Diskriminierung und Ausgrenzung ist. Das entspricht nicht den Werten, die wir in unserer Liga leben: Football bedeutet Familie und ist für jeden da."

Am Montag-Nachmittag gaben die Stuttgart Surge die sofortige Trennung von Wright bekannt. "Wir haben uns nach dem Spiel am Sonntag die Zeit genommen, um den Vorfall in Ruhe aufzuarbeiten und mit allen Beteiligten zu sprechen. Bei Stuttgart Surge ist kein Platz für irgendeine Form von Rassismus. Jacob Wright hat sich zu Beleidigungen hinreißen lassen, die wir nicht tolerieren", erklärte Surge-GM Timo Franke in einer Mitteilung des Teams.

Die Liga sperrte den Quarterback für die komplette Saison 2021.

