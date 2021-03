Hamburg - Die Hamburg Sea Devils setzen bei ihrer Rückkehr in den Football auf NFL-Erfahrung. Der US-Amerikaner Ted Daisher wird Head Coach der Franchise, die ab Sommer in der neu gegründeten European League of Football live auf ProSieben MAXX und ran.de antreten wird.

Mit Daisher kommt ein NFL-erfahrener Coach nach Hamburg. Der 66-Jährige arbeitete viele Jahre im High-School- und College-Football, bevor ihm 2004 der Sprung in die NFL gelang.

Als Special Teams Coordinator arbeitete er für die Philadelphia Eagles, Oakland Raiders und die Cleveland Browns. Mit den Eagles erreichte er 2005 den Super Bowl, unterlag dort aber den New England Patriots.

Daisher und Esume alte Bekannte

"Wir sind sehr glücklich, einen so erfahrenen Mann wie ihn für unsere Franchise gewonnen zu haben. Ted Daisher blickt auf eine großartige Karriere zurück, doch er ist noch immer voller Leidenschaft und freut sich auf diese neue Herausforderung", sagte Sea Devils-GM Max Paatz zur Verpflichtung des erfahrenen Daisher.

Der Amerikaner benannte seine Ziele in Hamburg: "Es gibt gute Athleten in Europa, die großes Potenzial haben und wissen, wie Football gespielt wird. Ich werde alles dafür tun, um ihnen mit meinem Wissen über Football zu helfen, noch besser zu werden. Gleiches gilt für die Assistenten in meinem Trainerstab, die hungrig sind, sich weiterzuentwickeln."

Eine besondere Verbindung weist Daisher auch zum Commissioner der European League of Football und ran-ExpertePatrick Esume auf.

"Ich habe Patrick 2006 kennengelernt, als er ein Praktikum bei den Oakland Raiders machte. Ich hatte das Glück, dass er mir zugeteilt wurde, um mit den Special Teams zu arbeiten. Patrick hat einen großartigen Job gemacht und ich konnte ihn noch drei Jahre lang in Trainingslagern als Assistenten einsetzen", verriet Daisher.

