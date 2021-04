München/Köln - Die Cologne Centurions aus der European League of Football haben einen Kooperationsvertrag mit den Cologne Falcons geschlossen.

Die Franchise aus der neuen kontinentalen Liga wird vorerst bis Jahresende eng mit dem Kölner Traditionsverein zusammenarbeiten.

Ezeala als Gasttrainer bei den Cologne Falcons

"Wir freuen uns sehr, mit den Falcons einen starken Partner mit großer Football-Historie an unserer Seite zu haben. Die Gespräche verliefen vertrauensvoll, konstruktiv und auf Augenhöhe. Ich bin fest davon überzeugt, dass beide Seiten davon profitieren werden", sagt David Drane, General Manager der Centurions.

In Absprache mit der Stadt Köln stellen die Falcons dem Team aus der European League of Football die Trainingsfläche Ostkampfbahn zur Verfügung. Im Gegenzug werden Spieler der Centurions wie Quarterback Danny Farley oder Ex-NFL-Profi Chris Ezeala ihre Erfahrung an den Nachwuchs der Falcons weitergeben und regelmäßig als Gasttrainer dabei sein, um die Talente im Jugendbereich zu fördern.

Kaution soll zum Teil gespendet werden

"Wir haben die Entwicklung der European League of Football in den vergangenen Wochen sehr interessiert verfolgt und uns darüber gefreut, dass Köln schon in der Premieren-Saison als Standort vertreten ist. Jetzt blicken wir der Kooperation mit den Centurions gespannt entgegen. Gemeinsam werden wir mit Leidenschaft daran arbeiten, dass unser Sport noch größeres Interesse hervorruft und sich weiterentwickelt", sagt Thorsten Weiß, Vorstand der Cologne Falcons.

Für die Nutzung der Trainingsanlage und Teilen des Equipments hinterlegen die Verantwortlichen der Centurions eine Kaution. Wenn diese nicht für mögliche Schäden abgerufen werden muss, wird der vereinbarte Betrag in die Jugendarbeit der Falcons fließen. "Diese ist erstklassig. Die Falcons sind eine große Football-Familie, die wir gern unterstützen", so David Drane. Ein weiterer Teil der Kaution geht an ein Kölner Kinderkrankenhaus.

