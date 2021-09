München/Düsseldorf - Begeisterte Gesichter im Stadion, großes Spektakel auf dem Platz.

Das mitreißende Championship-Game der ersten ELF-Saison zwischen der Frankfurt Galaxy und den Hamburg Sea Devils war der krönende Abschluss einer starken Debütsaison.

21.000 Zuschauer in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena feierten nicht nur die Sieger aus Frankfurt sondern gleichermaßen den europäischen Football, der durch die neugegründete Liga einen klaren Schritt nach vorne gemacht hat.

"Am Ende der Saison würde ich sagen, dass es eine Milliarde Dinge gibt, die anders, besser, schöner hätten sein können. Auf der anderen Seite hätte ich die Tatsache unterschrieben, dass wir unser Finale in Düsseldorf vor über 20.000 Zuschauern austragen werden, dass wir alle 43 Spiele vor Fans bestreiten, dass wir über die Saison hinweg insgesamt über 100.000 Tickets verkauft haben", sagte Liga-Boss Zeljko Karajica.

ran-Sportchef Rösner freut sich über tolle Entwicklung

Auch die Übertragung des Endspiels bei ProSieben MAXX fand großen Anklang. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 3,6 % in der werberelevanten Zielgruppe und einer Reichweite von bis zu 370.000 Zuschauern in der Spitze fand die Spielzeit einen starken Abschluss.

"Wir freuen uns sehr, dass die European League of Football schon in ihrer ersten Saison zu einer echten Erfolgsgeschichte und einem wichtigen Bestandteil unserer ran-Football-Familie geworden ist", bilanziert ran-Sportchef Alexander Rösner. Und weiter: "Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 1,8 % in der werberelevanten Zielgruppe, im Schnitt 100.000 Zuschauern pro Spiel und in der Spitze bis zu 370.000 Football-Fans ist die ELF auf Anhieb die perfekte Ergänzung zu unserer NFL- und College-Berichterstattung. Wir blicken schon jetzt voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit."

ELF wächst: Düsseldorf Rhein Fire zurück

Dann werden die Fans der ELF mindestens drei weitere Teams bestaunen dürfen.

"Das ganze Jahr habe ich Nachrichten von Fans bekommen, dass ich Rhein Fire zurückbringen soll. Jetzt sind sie zurück", sagte Commissioner Coach Patrick Esume nicht ohne Stolz am Rande des Finalspiels. Auch die Vienna Vikings und Raiders Tirol sind künftig mit dabei.

Die Liga werde bis zum Start der Saison 2022 wachsen, weitere Teams folgen, das sei sicher, so Esume: "Düsseldorf Rhein Fire ist die Nummer elf, aber es werden mindestens zwölf Franchises antreten, vielleicht sogar mehr. Wir sind in vielversprechenden Gesprächen und können zeitnah Neuigkeiten bekanntgeben."

