Hamburg/München - Die Hamburg Sea Devils haben eine weitere Personalentscheidung verkündet.

Wie der Klub aus der European League of Football (ELF) bekanntgab, verlängert Center Gian de Guzman für die kommende Saison. Der gebürtige Hamburger konnte, neben seinem Engagement in der ELF, auch bereits in der Jugendnationalmannschaft Erfahrung sammeln.

"Da ich in der schönsten Stadt der Welt aufgewachsen bin, will ich dabei sein, Hamburg ganz nach oben zu bringen! Die besten Fans gibt es nur in Hamburg", erklärt De Guzman in einem Statement zu seiner Vertragsverlängerung.

Lob von Kirk Heidelberg

Offensive Coordinator Kirk Heidelberg sagt über den jungen Deutschen: "Ich habe mir ihn bereits auf 'Tape' angesehen und schätze wert, dass er einen harten Spielstil pflegt. Er hat sich bereits in den ersten Einheiten als sehr trainierbar erwiesen. Ich freue mich, mit ihm seine Technik weiterzuentwickeln und sein Selbstbewusstsein zu steigern, um ihn für die Startelf kämpfen zu sehen."

