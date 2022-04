Hamburg - Die Hamburg Sea Devils haben sich für die kommende Saison in der European League of Football (live auf ProSieben MAXX und ran.de) prominent verstärkt.

Wie die Elbstädter am Freitag bekanntgaben, kommt Defensive Back Jamal Okeke zu den Sea Devils. Erst vor fünf Jahren begann Okeke mit dem Football und heimste in der vergangenen Saison bei den Hamburg Huskies den Titel des "Rookie of the Year" ein.

"Jamal ist ein weiterer, sehr vielversprechender Athlet. Der Titel des 'Rookie of the Year' bei seinem vorigen Team zeigt, dass das Talent definitiv da ist. Jetzt geht es darum, ihm bei der Entwicklung zu helfen und zu maximieren, um ihm zu dem Spieler zu machen, zu dem er das Potenzial hat", sagte Defensive Coordinator Kendral Ellison über den 20-Jährigen.

"Schon letztes Jahr war ich ein großer Fan der Entwicklung des Footballs in Hamburg. Ich will ein Teil der Philosophie der Sea Devils sein sowie von Europas Besten hautnah lernen, um den europäischen Football selbst mit voranzutreiben. Da sind die Hamburg Sea Devils die beste Organisation, um dies zu erreichen", meinte Okeke in der Mitteilung der Franchise.

