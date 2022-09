München - Am Samstag (ab 14:30 Uhr live auf ProSiebenMAXX und im Stream auf ran.de) treffen die Hamburg Sea Devils im Playoff-Halbfinale der European League of Football auf die Tirol Raiders. Im "wichtigsten Spiel des Jahres" hoffen die Hamburger trotz des "Schietwetters" auf große Unterstützung ihrer Fans.

"Das Wetter sind wir Hamburger zwar gewohnt, aber es scheint die Leute noch etwas abzuschrecken. Deshalb rufen wir zu Gummistiefeln und Friesennerz beim wichtigsten Spiel des Jahres auf. Es wird ein schwerer Gegner, den wir nicht kennen und der uns alles abverlangen wird. Wir brauchen jeden Hamburger auf unserem Weg ins Finale", sagte Max Paatz, Geschäftsführer der Sea Devils.

Ticketing-Aktion mit Hamburger Handballern

Die Partie gegen die Raiders könnte für so manchen Spieler, wie zum Beispiel Kasim Edebali, das letzte Heimspiel werden. Um zu diesem Ereignis so viele Zuschauer wie möglich zu locken, bieten die Sea Devils sogar eine Ticketing-Aktion mit dem Handball Sport Verein Hamburg an.

Die Hamburger Handballer treffen am Sonntag um 16 Uhr in der Bundesliga auf die GWD Minden. Jeder Ticketbesitzer eines der beiden Spiele erhält an den Tageskassen des jeweils anderen Sportevents 25 Prozent Ermäßigung.

"Hamburg verdient ein Footballfest"

Auch Sea-Devils-Spieler Miguel Boock rief die Fans noch einmal auf, das Team gegen Tirol zu unterstützen: "Wir brauchen dringend den 12. Mann auf unseren Rängen. Die Mannschaft als auch alle Hamburger Sportfans haben zum heimischen Abschluss der Saison ein tolles Footballfest verdient."

Unterstützt werden die Hanseaten laut Pressemitteilung in der Halbzeit durch die Ida-Ehre-Schule und das Heidberg Gymnasium, die durch das Flag Football Programm der Hamburg Sea Devils die Halbzeitgestaltung übernehmen.

ELF-Finale in Klagenfurt

Ziel der Sea Devils ist die Teilnahme beim Championship Game am 25. September in Klagenfurt. Im anderen Playoff-Spiel der ELF kämpfen die Vienna Vikings und die Barcelona Dragons am Sonntag (ab 14:30 Uhr live auf ProSiebenMAXX und im Stream auf ran.de) um den Einzug ins Finale.

