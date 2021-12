Hamburg – Den Hamburg Sea Devils ist auf dem Free-Agent-Markt ein echter Coup gelungen. In Lamar Jordan verpflichtete der Finalist der vergangenen Saison einen Wide Receiver und Return Spezialisten, der sogar in der NFL Erfahrungen sammelte.

Der 27-Jährige konnte sich zunächst als Quarterback an der University of New Mexico Lobos beweisen, um dann 2018 als undrafted free agent auf anderer Position bei den Atlanta Falcons zu unterschreiben und Preseason-Spiele zu absolvieren. Im ersten Vorbereitungsspiel gegen die Miami Dolphins fing er damals einen Pass für sechs Yards.

Zudem sorgte der pfeilschnelle Angreifer in der XFL und in der National Arena League in den USA für Furore. Mit 4.4 Sekunden auf 40-Yards soll der US-Amerikaner in der European League of Football (Saison 2022 live auf ProSieben MAXX und ran.de) flexibel einsetzbar sein.

Lamar Jordan möchte mit Hamburg die Meisterschaft gewinnen

"Ich habe mit vielen Teams gesprochen, jedoch waren die Sea Devils sehr um mich bemüht, deswegen habe ich ein super Gefühl. Mein Ziel ist es, die Championship nach Hamburg zu holen und Explosivität in die European League of Football zu bringen", freut sich der 1,83 Meter große Angreifer.

General Manager Max Paatz sagt über die Neuverpflichtung: "Jordan hat während seiner Zeit in New Mexico beeindruckt und war mit dem Ball in der Hand eine der gefährlichsten Waffen in der Offensive der Lobos. Als Dual-Threat Quarterback konnte er gerade mit seiner Athletik und Geschwindigkeit im Laufspiel überzeugen. Dies beeindruckte die Atlanta Falcons, die Ihn allerdings aufgrund seiner Größe als WR und Return-Specialist unter Vertrag nahmen."

Paatz ist überzeugt, dass Jordan das Spiel der Sea Devils bereichern wird: "Mit Ihm bekommt unsere Offensive noch mal eine ganz andere Dynamik und ich bin mir sicher, dass wir uns auf einige spektakuläre Spielzüge von ihm freuen können."

