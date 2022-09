München - Die Munich Ravens, die in der kommenden Saison ihre Debütsaison in der European League of Football feiern werden, haben Sean Shelton zum "Director Sports Operations" gemacht. Der 31-Jährige war am vergangenen Wochenende zum MVP der ELF gekürt, nachdem er die Raiders Tirol ins Halbfinale geführt hatte. Shelton gilt als einer der erfolgreichsten Quarterbacks Europas und hatte erst zu Beginn der Woche seine Karriere beendet.

Der Amerikaner spielte seit 2014 in Europa und gewann seitdem sechs nationale und fünf internationale Titel. Zudem wurde er acht Mal mit einer Auszeichnung zum besten Spieler geehrt und warf in seiner Karriere mehr als 33.000 Yards und 446 Touchdowns.

Auch der Football-Nachwuchs liegt Shelton am Herzen. Er fungierte in verschiedenen Trainerpositionen im Nachwuchsbereich der Raiders Tirol sowie der österreichischen Nationalmannschaft und war zudem in verschiedenen sportlich operativen Funktionen der Tiroler tätig.

Sean Shelton freut sich auf nächsten Karriereschritt

Über seine neue Rolle freut sich der 31-Jährige riesig: "Ich bin begeistert, Teil eines solch spannenden Projekts zu sein. Mit dem Pool an talentierten Spielern in Bayern und der Leitung innerhalb der Munich Ravens Organisation wird das Franchise den Spielern eine einzigartige Umgebung bieten, um Football zu spielen."

Auch Sebastian Stolz, General Manager der Ravens, zeigte sich begeistert über die Verpflichtung: "Wir freuen uns sehr, Sean Shelton an Bord zu haben. Über viele Jahre war er der beste Quarterback Europas, was er in der abgelaufenen Saison der European League of Football einmal mehr eindrucksvoll bewiesen hat. Seine Führungsqualitäten, seine Leidenschaft für unseren Sport sowie sein Netzwerk und Ansehen innerhalb der Football-Community werden den Munich Ravens dabei helfen, von Anfang an ein konkurrenzfähiges Footballteam aufzustellen."

