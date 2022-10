München - Die Personalplanungen beim neuesten ELF-Mitglied schreiten weiter voran. Die Munich Ravens präsentierten am Donnerstagabend mit John Shoop einen NFL-erfahrenen Head Coach.

Sebastian Stolz, General Manager der Ravens, zeigte sich erfreut über die Verpflichtung des erfahrenen Football Coaches: "John Shoop bringt nicht nur unglaublich viel Erfahrung aus der besten Football-Liga der Welt mit, er hat auch ein hervorragendes Gespür für Talente und weiß, wie man ein Team formt. Wir sind froh, einen Coach von seinem Format für die Ravens gewonnen zu haben", wird Stolz in der offiziellen Pressemitteilung der Ravens zitiert.

Auch der 53-Jährige äußerte sich voller Vorfreude auf die bevorstehende Aufgabe: "Es ist eine Ehre und ein Privileg, Head Coach der Munich Ravens zu sein. Ich freue mich darauf, unter der Leitung eines tollen Owner-Teams, einen hervorragenden Coaching Staff und Roster zusammenzustellen. Durch meinen Umzug nach München vereine ich die beiden Dinge, die ich liebe: Football und Europa. Ich freue mich darauf, den Aufbau eines Teams zu leiten, auf das ganz Bayern stolz sein kann."

Bereits 2022 war Shoop als Berater bei den Hamburg Sea Devils in der European League of Football tätig. Bei den neu gegründeten Ravens übernimmt er erstmals einen Trainerjob in Europa.

Mehr als zehn Jahre NFL-Erfahrung

In seiner Laufbahn war Shoop bei den Carolina Panthers (1995-1998), Chicago Bears (1999-2003), Tampa Bay Buccaneers (2004) und den Oakland Raiders (2005-2006) in verschiedenen Rollen als Coach aktiv.

Bei der Franchise aus Illinois stieg der damals 32-Jährige 2001 zum jüngsten Offensive Coordinator der NFL-Geschichte auf und stelle mit den Bears direkt die drittbeste Offensive der Liga.

Zudem arbeite Shoop als Offensive Coordinator an den namhaften Universitäten North Carolina (2007-2013) und Purdue (2014-2015).

