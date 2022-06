München - Rhein Fire hat sich in der European League of Football (ELF) auch am dritten Spieltag keine Blöße gegeben. Die Düsseldorfer gewannen ihr erstes Heimspiel in der Liga - der erste Heimauftritt seit 15 Jahren - gegen die nach wie vor sieglosen Istanbul Rams deutlich mit 42:12 (23:6).

Dabei lagen die Gäste in der Duisburger Arena zeitig mit 6:0 in Führung, doch noch vor der Pause drehte Rhein Fire die Partie und legte den Grundstein für den dritten Saisonsieg. Auch in der zweiten Hälfte blieb der Fuß des Teams von Head Coach Jim Tomsula auf dem Gaspedal, die Rams kassierten so manchen Turnover.

Rhein Fire lässt auch Baxckup-Quarterback ran

So stand es nach drei Spielabschnitten 36:6, satt waren die Gastgeber aber immer noch nicht. Im Schlussviertel durfte sich Backup-Quarterback Rohat Dagdelen präsentieren, Matt Adam bekam durfte verschnaufen.

Erst beim Stand von 42:6 tauchten auch die Türken wieder auf dem Scoreboard auf. Somit endete die Partie mit 42:12.

Für die Rams geht es nach drei Auswärtsspielen am kommenden Samstag mit der ersten Heimpartie weiter, wenn die Vienna Vikings ab 18 Uhr in der Türkei gastieren. Am Tag darauf gastiert Rhein Fire im Topspiel ab 15 Uhr bei den ebenfalls noch ungeschlagenen Barcelona Dragons.

